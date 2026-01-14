Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Ezt látnia kell!

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

határidő

Meddig jelentkezhetek át másik szavazókörbe? Hogyan szavazhatok külföldről? Újabb fontos határidők derültek ki a választásról

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos információk kerültek nyilvánosságra az áprilisi választásokkal kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
határidőválasztás2026Sulyok TamásNemzeti Választási Iroda

Korábbi cikkünkben már ismertettük az idei választások menetét és főbb határnapjait. A valasztas.hu most további fontos, közérdekű határidőkre hívja fel a figyelmet.

Fontos infirmációk kerültek nyilvánosságra a választással kapcsolatban. Forrás: MTI/Hegedüs Róbert
Fontos információk kerültek nyilvánosságra a választással kapcsolatban (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Választás 2026 – íme a legfontosabb határidők

 Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re kitűzte a 2026-os országgyűlési választás időpontját. A kampányidőszak hivatalosan február 21-én kezdődik, de gyakorlatilag már tart. A frissen közölt határidők a következőkre vonatkoznak:

  • Választási értesítők kiküldése: 2026. február 4. – február 20.
  • Átjelentkezés másik szavazókörbe: 2026. február 5. – április 2.
  • Átjelentkezés visszavonása: 2026. február 5. – április 9.
  • Külképviseleti névjegyzékbe vétel (külföldről szavazóknak): 2026. február 5. – április 2.
  • Külképviseleti névjegyzékből törlés: 2026. február 5. – április 8.
  • Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben: 2026. február 5. – április 9.
  • Mozgóurna igénylése személyesen: 2026. február 5. – április 10.
  • Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és meghatalmazott útján: 2026. február 5. – április 12.
  • Határon túliak regisztrációja (magyarországi lakcím nélkül): 2026. január 13. – március 18.
  • Nemzetiségi névjegyzékbe vétel (nemzetiségi szavazóknak): 2026. január 13. – április 2. 
Menetrend, határidők, jelöltállítás – minden, amit a választásról tudni érdemes

Mikor tudjuk meg a választás eredményét?

Az egyéni választókerületi eredményt legkésőbb április 18-ig rögzítik, miután feldolgozták a külképviseleten és levélben leadott szavazatokat is. 

Az országos listás végeredményt legkésőbb május 1-jéig kell megállapítani, 

de mivel az munkaszüneti nap, az igazságügyi miniszter ettől eltérő határidőt is meghatározhat.

Menetrend, határidők, jelöltállítás – minden, amit a választásról tudni érdemes
Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja
A számok nem hazudnak: Magyar Péterre a saját szavazói sem kíváncsiak

 

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!