Meddig jelentkezhetek át másik szavazókörbe? Hogyan szavazhatok külföldről? Újabb fontos határidők derültek ki a választásról

Fontos információk kerültek nyilvánosságra az áprilisi választásokkal kapcsolatban.
Korábbi cikkünkben már ismertettük az idei választások menetét és főbb határnapjait. A valasztas.hu most további fontos, közérdekű határidőkre hívja fel a figyelmet.
Választás 2026 – íme a legfontosabb határidők
Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re kitűzte a 2026-os országgyűlési választás időpontját. A kampányidőszak hivatalosan február 21-én kezdődik, de gyakorlatilag már tart. A frissen közölt határidők a következőkre vonatkoznak:
- Választási értesítők kiküldése: 2026. február 4. – február 20.
- Átjelentkezés másik szavazókörbe: 2026. február 5. – április 2.
- Átjelentkezés visszavonása: 2026. február 5. – április 9.
- Külképviseleti névjegyzékbe vétel (külföldről szavazóknak): 2026. február 5. – április 2.
- Külképviseleti névjegyzékből törlés: 2026. február 5. – április 8.
- Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben: 2026. február 5. – április 9.
- Mozgóurna igénylése személyesen: 2026. február 5. – április 10.
- Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és meghatalmazott útján: 2026. február 5. – április 12.
- Határon túliak regisztrációja (magyarországi lakcím nélkül): 2026. január 13. – március 18.
- Nemzetiségi névjegyzékbe vétel (nemzetiségi szavazóknak): 2026. január 13. – április 2.
Mikor tudjuk meg a választás eredményét?
Az egyéni választókerületi eredményt legkésőbb április 18-ig rögzítik, miután feldolgozták a külképviseleten és levélben leadott szavazatokat is.
Az országos listás végeredményt legkésőbb május 1-jéig kell megállapítani,
de mivel az munkaszüneti nap, az igazságügyi miniszter ettől eltérő határidőt is meghatározhat.
