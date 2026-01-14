Meddig jelentkezhetek át másik szavazókörbe? Hogyan szavazhatok külföldről? Újabb fontos határidők derültek ki a választásról

Korábbi cikkünkben már ismertettük az idei választások menetét és főbb határnapjait. A valasztas.hu most további fontos, közérdekű határidőkre hívja fel a figyelmet.

Fontos információk kerültek nyilvánosságra a választással kapcsolatban (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Választás 2026 – íme a legfontosabb határidők

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re kitűzte a 2026-os országgyűlési választás időpontját. A kampányidőszak hivatalosan február 21-én kezdődik, de gyakorlatilag már tart. A frissen közölt határidők a következőkre vonatkoznak: