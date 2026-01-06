Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szupertitkos amerikai harci gép miatt rettegnek Trump ellenségei

Jajj!

Rejtélyes új vírus jelent meg – veszélyben a Föld?

Fidesz

Most dönt a Fidesz a fővárosi egyéni képviselőjelöltjeiről - kövesse élőben az Origón!

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A budapesti Fidesz ma délután tartja jelöltállító gyűlését, ahol döntenek a 2026-os országgyűlési választás fővárosi egyéni képviselőjelöltjeiről. A fővárosi jelöltállító gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és a fővárosi Fidesz frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fideszjelöltállításfővárosválasztókörzet

Ma délután a Fidesz fővárosi jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök és Szentkirályi Alexandra is beszédet mond beszédet. 

A HírTv 17 órától a helyszínről közvetíti az eseményeket, az Origo pedig folyamatosan frissülő írott tudósításban számol be a történtekről.

A miniszterelnök beszéde várhatóan 17.35-17.50 között lesz, amelyben vélhetően a legfontosabb stratégiai kérdéseket és a választási tétet ismerteti majd. Ezt követően, a hivatalos menetrend szerint 17.50-18.00 között beszél Szentkirályi Alexandra, aki a konkrét fővárosi elképzeléseket és a kampánycsapat céljait osztja meg a nagyközönséggel. 

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!