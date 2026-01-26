Kiadták a riasztást: ez vár a kórházakra, ha kitör a háború

Európai háborús forgatókönyvre készülhet Franciaország egészségügyi rendszere – erről írt egy francia egészségügyi szaklap kiszivárgott információkra hivatkozva – írja a Magyar Nemzet.

Emmanuel Macron francia elnök

Fotó: MICHEL EULER / POOL

A szaklap szerint egy eszkalálódó katonai konfliktus esetén Franciaország feladata lenne az egészségügyi hátország biztosítása. A becslések 180 nap alatt 100–150 ezer sebesült katonával számolnak, akiknek ellátása döntően francia kórházakra hárulna.

Kórházakat készítenek fel háborús ellátásra

A beszámoló szerint Párizs arra kérte a francia kórházakat, hogy márciusig dolgozzák ki, miként tudnának helytállni egy, akár egész Európára kiterjedő fegyveres konfliktusban. A hír gyorsan komoly visszhangot váltott ki, különösen a katonai orvosok körében.

A szaklap idézi azokat a francia katonai orvosokat, akik szerint egy európai háborúban a jelenlegi egészségügyi kapacitások mellett nem lenne biztosítható a sebesültek megfelelő ellátása.

Emmanuel Macron francia elnök francia katonákkal találkozik

Fotó: Ludovic Marin / AFP

Az orvosok arra hívták fel a figyelmet, hogy az ukrajnai hadszíntéren tapasztaltak alapján Európában nincs légi fölény. Ez azt jelenti, hogy a sebesültek gyors, helikopteres kimenekítése – ahogyan Maliban, Afganisztánban vagy a Száhel-övezetben – nem lenne megoldható.

A konfliktuszónák kiterjedtek, az evakuálás lassú, az orvosi segítség gyakran csak kritikus állapotban érné el a sérülteket. Ilyen helyzetben az ellátás leginkább vérzéscsillapításra és életmentő beavatkozásokra szorítkozna. A beszámoló szerint ez sok esetben amputációt jelentene.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.