Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump miatt tört ki pánik Washingtonban – sorban hívják az amerikai elnököt

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Emmanue Macron

Kiadták a riasztást: ez vár a kórházakra, ha kitör a háború

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy francia egészségügyi szaklap szerint Franciaország egészségügyi hátországgá válhatna egy eszkalálódó európai háborúban. A kiszivárgott forgatókönyvek tömeges amputációval, triázzsal és túlterhelt kórházakkal számolnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Emmanue MacronelnökFranciaországEmmanuel Macron francia elnökháború

Európai háborús forgatókönyvre készülhet Franciaország egészségügyi rendszere – erről írt egy francia egészségügyi szaklap kiszivárgott információkra hivatkozva – írja a Magyar Nemzet.

France's President Emmanuel Macron gestures as he delivers a speech to French ambassadors during the Ambassadors' Conference at the Elysee Palace in Paris on January 8, 2026. (Photo by Michel Euler / POOL / AFP), Emmanuel Macron francia elnök
Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: MICHEL EULER / POOL

A szaklap szerint egy eszkalálódó katonai konfliktus esetén Franciaország feladata lenne az egészségügyi hátország biztosítása. A becslések 180 nap alatt 100–150 ezer sebesült katonával számolnak, akiknek ellátása döntően francia kórházakra hárulna.

Kórházakat készítenek fel háborús ellátásra

A beszámoló szerint Párizs arra kérte a francia kórházakat, hogy márciusig dolgozzák ki, miként tudnának helytállni egy, akár egész Európára kiterjedő fegyveres konfliktusban. A hír gyorsan komoly visszhangot váltott ki, különösen a katonai orvosok körében.

A szaklap idézi azokat a francia katonai orvosokat, akik szerint egy európai háborúban a jelenlegi egészségügyi kapacitások mellett nem lenne biztosítható a sebesültek megfelelő ellátása.

Emmanuel Macron francia elnök francia katonákkal találkozik
Emmanuel Macron francia elnök francia katonákkal találkozik
Fotó: Ludovic Marin / AFP

Az orvosok arra hívták fel a figyelmet, hogy az ukrajnai hadszíntéren tapasztaltak alapján Európában nincs légi fölény. Ez azt jelenti, hogy a sebesültek gyors, helikopteres kimenekítése – ahogyan Maliban, Afganisztánban vagy a Száhel-övezetben – nem lenne megoldható.

A konfliktuszónák kiterjedtek, az evakuálás lassú, az orvosi segítség gyakran csak kritikus állapotban érné el a sérülteket. Ilyen helyzetben az ellátás leginkább vérzéscsillapításra és életmentő beavatkozásokra szorítkozna. A beszámoló szerint ez sok esetben amputációt jelentene.
A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!