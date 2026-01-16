Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sorban hívják a világ vezetői Putyint – mi történhetett?

Gyász

Meghalt Koltai János

Fülöp Attila

Senkit nem hagynak dideregni – Fülöp Attila tájékoztatott a tűzifaosztásról

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára ismertette a rendkívüli tűzifaosztás részleteit. Fülöp Attila megerősítette, hogy senkit nem hagynak segítség nélkül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fülöp Attilahidegsegítségnyújtástűzifa

Nagy erővel zajlik a rendkívüli tűzifaosztás a kormány szerdai döntésének köszönhetően. A kezdeményezéssel kapcsolatos részleteket Fülöp Attila mondta el közösségi oldalán.

Fülöp Attila a rendkívüli tűzifaosztásról beszélt (Forrás: Facebook/Fülöp Attila)
Fülöp Attila a rendkívüli tűzifaosztásról beszélt (Forrás: Facebook/Fülöp Attila)

Fülöp Attila: Mindenkiről gondoskodunk

Az államtitkár arra kérte az önkormányzatokat, hogy kezdjék meg a területükön élő rászorulók számának felmérését, hogy még szélesebb körben működhessen a tűzifa-kiszállítás.

Mindenkiről gondoskodni fogunk, hogy ebben a nagy hidegben is lobogjon a tűz a kályhában.”

– tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!