Senkit nem hagynak dideregni – Fülöp Attila tájékoztatott a tűzifaosztásról

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára ismertette a rendkívüli tűzifaosztás részleteit. Fülöp Attila megerősítette, hogy senkit nem hagynak segítség nélkül.
Nagy erővel zajlik a rendkívüli tűzifaosztás a kormány szerdai döntésének köszönhetően. A kezdeményezéssel kapcsolatos részleteket Fülöp Attila mondta el közösségi oldalán.
Fülöp Attila: Mindenkiről gondoskodunk
Az államtitkár arra kérte az önkormányzatokat, hogy kezdjék meg a területükön élő rászorulók számának felmérését, hogy még szélesebb körben működhessen a tűzifa-kiszállítás.
Mindenkiről gondoskodni fogunk, hogy ebben a nagy hidegben is lobogjon a tűz a kályhában.”
– tette hozzá.
