Izraeli katonai központból jelentkezett a magyar honvédelmi miniszter

Magyarország részt vesz a közel-keleti koordinációs szerv munkájában. A gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet segíti és alakítja azt a folyamatot, hogy Gázában végre béke legyen.
„Fókuszban a béke. A Civil–Katonai Koordinációs Központban jártunk. Büszkék vagyunk, hogy a koordinációs szerv munkájában hazánk is részt vesz, támogatva a békefolyamatot” – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezetnél tett látogatása során.

Magyarország is közreműködik a gázai leszerelés és békefolyamat biztosításában., Hungary's Prime Minister Viktor Orban (L) shakes hands with US President Donald Trump (C) at the "Board of Peace" meeting during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. US President Donald Trump will show off his new "Board of Peace" at Davos on January 22, 2026 burnishing his claim to be a peacemaker a day after backing off his own threats against Greenland. Originally meant to oversee the rebuilding of Gaza after the war between Hamas and Israel, the board's charter does not limit its role to the Strip, and has sparked concerns that Trump wants it to rival the United Nations. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Magyarország is közreműködik a gázai leszerelés és békefolyamat biztosításában.
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A miniszter elmondta videó-bejegyzésében, hogy ez ma a világ egyik legfontosabb helye, ugyanis ebben a teremben zajlik az a munka, amelyet a közelmúltban az Amerikai Egyesült Államok elnöke hozott létre, ez a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet.

A gázai békénél most nincs fontosabb a Közel-Keleten

Hozzátette, a munkában van magyar részvétel is, ez a szervezet segíti és alakítja azt a folyamatot, hogy Gázában végre béke legyen. Hangsúlyozta, ennél fontosabb a Közel-Keleten talán most nem is történhet.

A miniszter bemutatta a központot és hogy hol kap helyet a magyar képviselő. Mivel részesei vagyunk a folyamatnak, ezért ezen keresztül is vigyáznak a magyar emberek biztonságára.

A Közel-Kelet biztonsága egész Európa és ezen belül Magyarország biztonsága is. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát”

– tette hozzá.

 

