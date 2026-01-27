Izraeli katonai központból jelentkezett a magyar honvédelmi miniszter

„Fókuszban a béke. A Civil–Katonai Koordinációs Központban jártunk. Büszkék vagyunk, hogy a koordinációs szerv munkájában hazánk is részt vesz, támogatva a békefolyamatot” – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezetnél tett látogatása során.

Magyarország is közreműködik a gázai leszerelés és békefolyamat biztosításában.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A miniszter elmondta videó-bejegyzésében, hogy ez ma a világ egyik legfontosabb helye, ugyanis ebben a teremben zajlik az a munka, amelyet a közelmúltban az Amerikai Egyesült Államok elnöke hozott létre, ez a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet.

A gázai békénél most nincs fontosabb a Közel-Keleten

Hozzátette, a munkában van magyar részvétel is, ez a szervezet segíti és alakítja azt a folyamatot, hogy Gázában végre béke legyen. Hangsúlyozta, ennél fontosabb a Közel-Keleten talán most nem is történhet.

A miniszter bemutatta a központot és hogy hol kap helyet a magyar képviselő. Mivel részesei vagyunk a folyamatnak, ezért ezen keresztül is vigyáznak a magyar emberek biztonságára.

A Közel-Kelet biztonsága egész Európa és ezen belül Magyarország biztonsága is. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát”

– tette hozzá.