Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Ezt látnia kell!

Új nyomok kerülhetnek elő Egressy Mátyás keresésében ezzel a kezdeményezéssel

gazdatüntetés

Így érkeznek a traktorok a strasbourgi tüntetésre – videó

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Strasbourgban tüntetnek a gazdák az Európai Parlament épülete előtt, miközben a képviselők egy, az európai agráriumot súlyosan érintő megállapodásról szavaznak. A tiltakozás célja egyértelmű: megakadályozni egy olyan döntést, amely hosszú távon ellehetetlenítheti a gazdák megélhetését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gazdatüntetésmercosuragrárium termőterülettraktorStrasbourg

Nem véletlen, hogy ezúttal nem Brüsszelben, hanem Strasbourgban sorakoztak fel a traktorok, hogy tiltakozzanak a Mercosur-megállapodás ellen: Zsigmond Barna Pál szerint Európában minden gazda pontosan érzi, mekkora a tét, ezért élő erővel próbálják felhívni a képviselők figyelmét arra, milyen következményei lesznek a döntésnek.

gazda
„Megástátok az európai agrárium sírját" – a gazdák brutális üzenete (Forrás: Facebook/Zsigmond Barna Pál)

Hajrá, gazdák!” 

– buzdította őket közösségi oldalán a képviselő.

Dömötör Csaba: Nincs annyi pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot

Az európai agrárium sírja?

A tiltakozáshullám hátterében az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint a Mercosur-egyezmény áll, amely az európai gazdák szerint súlyos versenyhátrányt okozna az uniós mezőgazdaságnak. A dél-amerikai országokból érkező, gyakran eltérő termelési és élelmiszer-biztonsági szabályok szerint előállított mezőgazdasági termékek eláraszthatnák az európai piacot, ellehetetlenítve a helyi termelőket. Emiatt újabb bizalmatlansági indítvány született, melyet a Patrióták Európáért frakciója nyújtott be.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!