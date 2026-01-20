Így érkeznek a traktorok a strasbourgi tüntetésre – videó

Nem véletlen, hogy ezúttal nem Brüsszelben, hanem Strasbourgban sorakoztak fel a traktorok, hogy tiltakozzanak a Mercosur-megállapodás ellen: Zsigmond Barna Pál szerint Európában minden gazda pontosan érzi, mekkora a tét, ezért élő erővel próbálják felhívni a képviselők figyelmét arra, milyen következményei lesznek a döntésnek.
Hajrá, gazdák!”
– buzdította őket közösségi oldalán a képviselő.
Az európai agrárium sírja?
A tiltakozáshullám hátterében az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint a Mercosur-egyezmény áll, amely az európai gazdák szerint súlyos versenyhátrányt okozna az uniós mezőgazdaságnak. A dél-amerikai országokból érkező, gyakran eltérő termelési és élelmiszer-biztonsági szabályok szerint előállított mezőgazdasági termékek eláraszthatnák az európai piacot, ellehetetlenítve a helyi termelőket. Emiatt újabb bizalmatlansági indítvány született, melyet a Patrióták Európáért frakciója nyújtott be.