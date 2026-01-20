Gál Kinga Brüsszelben: A gazdák mellett vagyunk!

Hírlevél
Az Európai Bizottság politikája mára súlyosan veszélyezteti az európai és a magyar gazdák megélhetését – jelentette ki Gál Kinga, aki szerint a brüsszeli döntések sorozata versenyhátrányba taszítja az uniós termelőket. A Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta: ezért nyújtották be a bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyen ellen, egyértelmű jelzést küldve Brüsszelnek, hogy a gazdák érdekei nem áldozhatók fel politikai alkuk oltárán.
Az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen politikája vezetett ahhoz a helyzethez, amely ma súlyosan veszélyezteti az európai és a magyar gazdák megélhetését – erről beszélt Gál Kinga, a Patrióták Európáért alelnöke az MTI-nek. 

Gál Kinga, gazdák, brüsszel, fidesz, patrióták
Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, Brüsszelben aláírták az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi előrelépésnek nevezte kedden az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti megállapodást, hozzátéve, hogy az EU még egy ennél is nagyobb megállapodást készül kötni Indiával. 

 

A kormány a gazdák mellett van

Gál Kinga kifejtette, éppen ezért nyújtották be hétfőn a bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen.

A képviselő hangsúlyozta: a Fidesz és a Patrióták következetesen a gazdák oldalán állnak, nemcsak Brüsszelben, hanem otthon is. 

„A gazdák mellett vagyunk itt kint és bent is” 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormánypártok álláspontja világos és egyértelmű. Ezzel szemben – mint mondta – más politikai erők kettős beszédet folytatnak.

 

A bizalmatlansági indítvány óegyértelmű jelzés Brüsszel felé

A Fidesz EP-képviselője szerint éles ellentét van a kormányzati és az ellenzéki megközelítés között. 

„Ellentétben a tiszásokkal és Magyar Péterrel, akik mást mondanak kint és bent, mi mindig is azt mondtuk, hogy a Mercosur-megállapodás tönkreteszi a gazdákat” 

– jelentette ki. Szerinte a dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi egyezmény súlyos versenyhátrányba hozza az európai termelőket.

Gál Kinga arra is felhívta a figyelmet, hogy a gazdák helyzetét nem egyetlen döntés rontja, hanem több, egymást erősítő brüsszeli intézkedés. 

A zöldítési előírások, a túlzott bürokratikus terhek, valamint az Ukrajna és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás egyaránt a közép-kelet-európai, így a magyar gazdák rovására mennek. Ezek a lépések – fogalmazott – azoknak ártanak, „akik az asztalra teszik a mindennapi betevő falatot”.

A politikus kiemelte: a Fidesz–KDNP képviselői nem csupán az utcai megmozdulásokon fejezik ki szolidaritásukat, hanem az Európai Parlament plenáris ülésein is aktívan fellépnek a gazdák érdekében. A bizalmatlansági indítvány szerinte egyértelmű jelzés Brüsszel felé: elég volt azokból a döntésekből, amelyek az európai mezőgazdaságot és a vidéki megélhetést veszélybe sodorják.

 

