Az új év kézzelfogható könnyítéseket hoz a gazdáknak

Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormány tavaly októberben több olyan döntést hozott, amelyek 2026-tól érdemben csökkentik a gazdák, a mezőgazdasági szereplők terheit.

Jelentős adó- és adminisztratív könnyítések léptek életbe az új évvel a mezőgazdaságban. Nagy István agrárminiszter szerint az intézkedések célja a gazdák terheinek csökkentése, a piaci kockázatok mérséklése és az élelmezésbiztonság további erősítése. Fotó: Katona Tibor / MTI

Nagy István: A gazdák 2026-ban is számíthatnak a nemzeti kormány támogatására



A januártól életbe lépő változások kapcsán az agrárminiszter kiemelte, hogy:

A mezőgazdasági vontatók pótkocsijára nem kell többé gépjárműadót fizetni, ami közvetlen megtakarítást jelent a termelőknek. Emellett az erdőtulajdonosok is kedvezőbb helyzetbe kerülnek, mivel az erdő innentől a termőföldnek minősülő ingatlannal egy kategóriába esik, így mentesülnek a települési adó alól.”

Ugyanakkor a földforgalom terén is enyhülnek a szabályok. Nagy István ezzel összefüggésben pedig azt hangsúlyozta, hogy:

A földvásárláskor érvényesíthető illetékmentesség akkor sem sérül, ha a megvett ingatlanra valamiféle törvényben meghatározott szolgalom kerül bejegyzésre.”

Ez a változás nagyobb jogbiztonságot ad a gazdálkodóknak.

Az értékesítésbiztonság növelése és a piaci kockázatok csökkentése érdekében az áfakulcsok is mérséklődnek. A fél és negyedelt marha után a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is 5 százalékos áfakulcs van érvényben ettől az évtől”

- mondta a miniszter, hozzátéve, hogy külön segítséget kapnak azok a gazdák is, akiket a szélsőséges időjárás sújtott. Nagy István bejelentette:

Egy évig hitelmoratóriumban részesülhetnek azok, akik korábban bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, így a kora tavaszi fagykár vagy az aszály által érintett termelők átmeneti tehermentesítést kapnak.”

A borászati ágazat számára is új lehetőségek nyílnak. Az agrárminiszter közlése szerint:

A kisüzemi habzóborra 50 százalékos jövedéki adókedvezmény lép életbe, valamint innentől a habzóbor tartályos formában is előállítható saját bor vagy szőlő felhasználásával”.

A változásokat összegezve Nagy István hangsúlyozta, hogy az agrárium szereplői az előttünk álló esztendőben is számíthatnak a nemzeti kormány támogatására.

Mindezzel a gazdák megélhetését, versenyképességének megőrzését támogatjuk, hiszen munkájuk biztosítja, hogy Magyarországon a kihívások ellenére is jó minőségben rendelkezésre álljon a mindennapi kenyér”

- tette hozzá az agárminiszter.