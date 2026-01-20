Vége az uniós zöldpolitikának, teljesen becsapták az európai gazdákat

„Miközben az EU szigorú zöldszabályokkal sújtja saját gazdáit, a világ másik feléről enged be olcsó mezőgazdasági termékeket. Hol van itt logika?” – tette fel a kérdést a Magyar Nemzet megkeresésére Schmidt Péter gazdálkodó.

Brüsszelt nem érdeklik az európai gazdák

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, Brüsszelben aláírták az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi előrelépésnek nevezte kedden az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti megállapodást, hozzátéve, hogy az EU még egy ennél is nagyobb megállapodást készül kötni Indiával.

Az európai gazdák és az uniós szabályozás

Schmidt Péter kifejtette: nem önmagában a Mercosur-megállapodás jelenti a legnagyobb problémát az európai gazdák számára, hanem az a helyzet, amelyben a mostani megállapodás a Green Deallel együtt megjelenik.

A Green Deal következtében az európai gazdálkodók ugyanis rendkívül szigorú feltételek mellett kénytelenek termelni.

A növényvédő szerek használatát, valamint a tájhasználatot szigorú szabályok korlátozzák. Ezek az intézkedések alapvetően a környezet és az egészség védelmét szolgálják, és hozzájárulnak a jobb minőségű, egészségesebb élelmiszerek előállításához.

Ezek jelentősen megnehezítik a gazdák mindennapi munkáját, növelik a költségeiket, és csökkentik a termelés intenzitását

– fogalmazott Schmidt Péter. Mint kifejtette, ezzel párhuzamosan jelenik meg a Mercosur-megállapodás hatása, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Unión kívülről – különösen Dél-Amerikából – nagy mennyiségben érkezzenek mezőgazdasági termékek az uniós piacra. Ezeket az árukat jóval lazább szabályozási környezetben, alacsonyabb költségek mellett állítják elő, így olcsóbban kerülnek a boltok polcaira.

Az EU-t nem érdekli a környezetvédelem?

A dél-amerikai termékek így közvetlen versenyhelyzetbe kerülnek az európai gazdák által előállított árukkal, noha teljesen eltérő termelési feltételek mellett készülnek. Miközben az uniós termelés szigorúan szabályozott, magasabb élelmiszerbiztonságot és jobb beltartalmi értékeket garantál,

a piacon megjelenő olcsó import miatt ez a többletérték nem érvényesíthető.

Schmidt Péter szerint a helyzet sok tekintetben hasonló az ukrán gabonadömpinghez.