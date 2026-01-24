Gelencsér Attila: Így együtt, nemhogy egy folyón, de a legvastagabb falon is átmegyünk

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselője a DPK-gyűlésén való felszólalása elején hangsúlyozta: Így együtt, nemhogy egy folyón, de a legvastagabb falon is átmegyünk.

Gelencsér Attila beszéde a DPK-gyűlésen (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Gelencsér Attila kiemelte a közösség erejét

Az aréna tömegét látva a képviselő nem fűzött kétséget ahhoz, hogy bármilyen akadály legyőzése gondot okozna majd.

Míg 2010-ben kilencvenhétezer forint nyugdíjat vitt haza egy nyugdíjas, addig most ötszáztizenhétezer forint nyugdíjat kap ugyanez a nyugdíjas

– hozott példát az elmúlt 15 év intézkedéseiből a képviselő, azt is megjegyezve, hogy erre és ezekre az eredményekre hoz veszélyt a Tisza Párt.

Nagyapját 30 évesen sorozták be, harcolt a Don-kanyarnál, és hadifogságba került.

5 évig semmit nem tudott róla a család. Már mindenki halottnak gondolta, lélekben el is temették. A nagyapja úgy élte túl a hadifogságot, hogy soha nem dohányzott, és elcserélte a dohányt cukorra – mesélte el családi történetét a képviselő.

Ez a Tisza ajánlata a fiatalok számára, és mi ettől akarunk megvédeni benneteket, kedves barátaim

– tette hozzá.

A képviselő megjegyezte:

Mifelénk nincsen identitásválság, nincsen gyökértelenség, nincsen autófelgyújtás, nincsen nemi erőszak. Mi ezt a sorsot akarjuk folytatni.

Ha nyerünk az országban, akkor megvédjük Európát is, mert a Fidesz a biztos választás”

– zárta gondolatait Gelencsér Attila.