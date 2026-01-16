Újabb felvonásához érkezett a Medián és a Demokratikus Koalíció közötti vita, most Gréczy Zsolt kritizálta a Hann Endre vezette kutatócéget. A DK-s politikus szerint, aki elhiszi a Medián kutatásának számait, az „szamarabb a lónál”.

Ezúttal Gréczy Zsolt ment neki a Mediánnak. Fotó: Képernyőfotó

Az egész ügy előzménye a DK-s Molnár Csaba állítása, miszerint a Mediántól az a kérés érkezett hozzájuk, hogy több millió forintért rendeljenek felméréseket a kutatócégtől – közölte a Magyar Nemzet.

Folytatódik a csörte a Medián és a Demokratikus Koalíció között a kutatócég legújabb felmérése miatt. Most a DK-s Gréczy Zsolt fakadt ki a Mediánra a közösségi oldalán, miután a kutatócég szerint egyszázalékos a Dobrev-párt támogatottsága. A képviselő felidézte, hogy a kutatócég korábban többször is rosszul tippelt a felméréseiben.

Majd hozzátette:

De mindez belefér. Az már kevésbé, hogy Hann Endre ezt nyilatkozta: valóban voltak kutatások, inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.”

Ezért Gréczy szerint,

Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál.”

Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke, a kampány hajrájára fordulva súlyos állításokat fogalmazott meg a Medián közvélemény-kutató céggel szemben.