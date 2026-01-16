Ezúttal Gréczy Zsolt ment neki a Mediánnak.

Újabb felvonásához érkezett a Medián és a Demokratikus Koalíció közötti vita, most Gréczy Zsolt kritizálta a Hann Endre vezette kutatócéget. A DK-s politikus szerint, aki elhiszi a Medián kutatásának számait, az „szamarabb a lónál”.
Az egész ügy előzménye a DK-s Molnár Csaba állítása, miszerint a Mediántól az a kérés érkezett hozzájuk, hogy több millió forintért rendeljenek felméréseket a kutatócégtől – közölte a Magyar Nemzet.
Folytatódik a csörte a Medián és a Demokratikus Koalíció között a kutatócég legújabb felmérése miatt. Most a DK-s Gréczy Zsolt fakadt ki a Mediánra a közösségi oldalán, miután a kutatócég szerint egyszázalékos a Dobrev-párt támogatottsága. A képviselő felidézte, hogy a kutatócég korábban többször is rosszul tippelt a felméréseiben.
Majd hozzátette:
De mindez belefér. Az már kevésbé, hogy Hann Endre ezt nyilatkozta: valóban voltak kutatások, inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.”
Ezért Gréczy szerint,
Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál.”
Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke, a kampány hajrájára fordulva súlyos állításokat fogalmazott meg a Medián közvélemény-kutató céggel szemben.
Korábban előfordult már, hogy közvélemény-kutatással foglalkozó szereplők zsarolással, fenyegetéssel vagy nyomásgyakorlással próbáltak pénzt vagy előnyt kicsikarni, és ezt a tevékenységüket összekapcsolták a szakmai munkájukkal”
– fogalmazott a Magyar Nemzetnek az ügy kapcsán ifj. Lomnici Zoltán.
A szakértő a baloldali közvélemény-kutatók kapcsán emlékeztetett, hogy 2022-ben a választásokat megelőzően volt olyan ismert cég, amely 17 százalékot tévedett az ellenzék javára. De nem volt ritka a 10 vagy 13 százalékpontos „félremérés” sem.
Mint ismert, a Medián hónapokon át olyan felméréseket közölt, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. Megjegyzendő, hogy a balliberális kutatócégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki. Ám nemegyszer előfordult már, hogy a kutatócégek vezetői szólták el magukat a méréseik hitelességét illetően.
Korábban épp a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki lebuktatta a saját méréseiket, amik a Tisza Párt fölényét mutatták a kormánypártokkal szemben, míg a DK-t rendre a parlamenti küszöb alá mérték. Még 2024 őszén a Klubrádióban Hann Endre lényegében elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.
Érdekesség, hogy a 2022-es választások előtt a manipulációs kerekasztal kutatócégei rendre azt mutatták ki, hogy az összbaloldali lista vezet a kormánypártokkal szemben. A végeredmény viszont ismert, a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmet aratott, míg a baloldal csúfos kudarcot vallott.
A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán ide kattintva olvasható.