Drogliberalizációs nyomás alá került Magyarország – megszólalt a kormány

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
A kormány felkéri az Alkotmánybíróságot az Európai Bíróság által Magyarországot a drogliberalizáció ügyében elmarasztaló döntés és a magyar alaptörvény összhangjának vizsgálatára – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: amíg Magyarországon nemzeti kormány van, drogliberalizáció nem lesz.
Az Európai Bíróság azért marasztalta el Magyarországot, mert az ENSZ egyik szakosított szervénél a kannabisz átsorolása ellen szavazott. Ez a döntés sajnos precedensértékű, és a lehető legnegatívabb precedenst teremti: egyszerre sérti a magyar szuverenitást és lépés a drogliberalizáció felé – jelezte Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: Az Alkotmánybírósághoz fordul a kormány az Európai Bíróság drogliberalizációs döntése miatt
Gulyás Gergely: Az Alkotmánybírósághoz fordul a kormány az Európai Bíróság drogliberalizációs döntése miatt
Fotó: Kurucz Árpád

A magyar szuverenitást sérthetetlennek tartjuk”

 – emelte ki a miniszter, hozzátéve: nem fordulhat az elő, hogy az Európai Unió iránymutatást adjon Magyarországnak arról, hogy egy másik nemzetközi szervezetben hogyan kell szavazni. Még ennél is fontosabbnak tartjuk azt a másik elvi kérdést, hogy Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van.

A kormány úgy döntött, hogy az alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól; az Európai Bíróság által meghozott döntés és a magyar alaptörvény összhangjának vizsgálatát fogják kérni. Az ezzel kapcsolatos megbízást az Igazságügyi Minisztérium kapta”

 – jelentette be Gulyás Gergely.

 

