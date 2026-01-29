Drogliberalizációs nyomás alá került Magyarország – megszólalt a kormány

Az Európai Bíróság azért marasztalta el Magyarországot, mert az ENSZ egyik szakosított szervénél a kannabisz átsorolása ellen szavazott. Ez a döntés sajnos precedensértékű, és a lehető legnegatívabb precedenst teremti: egyszerre sérti a magyar szuverenitást és lépés a drogliberalizáció felé – jelezte Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: Az Alkotmánybírósághoz fordul a kormány az Európai Bíróság drogliberalizációs döntése miatt

Fotó: Kurucz Árpád

A magyar szuverenitást sérthetetlennek tartjuk”

– emelte ki a miniszter, hozzátéve: nem fordulhat az elő, hogy az Európai Unió iránymutatást adjon Magyarországnak arról, hogy egy másik nemzetközi szervezetben hogyan kell szavazni. Még ennél is fontosabbnak tartjuk azt a másik elvi kérdést, hogy Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van.

A kormány úgy döntött, hogy az alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól; az Európai Bíróság által meghozott döntés és a magyar alaptörvény összhangjának vizsgálatát fogják kérni. Az ezzel kapcsolatos megbízást az Igazságügyi Minisztérium kapta”

– jelentette be Gulyás Gergely.