Senki se gondolja, hogy a Tisza valami újat ígér – figyelmeztetett Gulyás Gergely

Egy elit, több név – a recept változatlan

Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésében egyértelműen fogalmazott:

Nincs kettőnél több közéleti elitje a magyar valóságnak és a magyar mindennapoknak”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a nemzeti-polgári oldallal szemben álló baloldali elit most éppen a Tisza Párt mögött sorakozott fel. A miniszter hangsúlyozta: nemcsak az ígéretek, hanem a körülöttük feltűnő szakértők, gondolatok és javaslatok is ugyanazok, mint négy évvel ezelőtt. A különbség mindössze annyi, hogy a politikai terméket új névvel és új arculattal próbálják eladni. A lényeg azonban változatlan: régi baloldali politika, új logóval.