Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

gulyás gergely

Senki se gondolja, hogy a Tisza valami újat ígér – figyelmeztetett Gulyás Gergely

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt mai ígéretei kísértetiesen emlékeztetnek arra, amit a baloldali összefogás négy évvel ezelőtt már egyszer elmondott. Gulyás Gergely szerint nem új politikai erőről, hanem a régi elit újrahangolásáról van szó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gulyás gergelytisza pártbaloldalígéretszakértő

Hiába próbálják frissként és újszerűként bemutatni a Tisza Pártot, a tartalom nem változott. A kormány álláspontja szerint a mostani ígéretek egy az egyben visszaköszönnek a korábbi baloldali kampányokból, ugyanazokkal a szereplőkkel, ugyanazzal a gondolkodással, ugyanazzal a politikai háttérrel.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely fontos dologra figyelmeztetett a Tiszával kapcsolatban (Forás: MTI)
Kocsis Máté: Világos a törésvonal a magyar politikában

Egy elit, több név – a recept változatlan

Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésében egyértelműen fogalmazott: 

Nincs kettőnél több közéleti elitje a magyar valóságnak és a magyar mindennapoknak”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a nemzeti-polgári oldallal szemben álló baloldali elit most éppen a Tisza Párt mögött sorakozott fel. A miniszter hangsúlyozta: nemcsak az ígéretek, hanem a körülöttük feltűnő szakértők, gondolatok és javaslatok is ugyanazok, mint négy évvel ezelőtt. A különbség mindössze annyi, hogy a politikai terméket új névvel és új arculattal próbálják eladni. A lényeg azonban változatlan: régi baloldali politika, új logóval.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!