Gulyás Gergely: Ha valaki Ukrajnát akarja finanszírozni, akkor valóban adóemelésre van szükség

Minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – fogalmazott a miniszter a közmédia podcast műsorában. Gulyás Gergely emlékeztetett, ha az Európai Néppárt frakciójában ülő Tisza Párt és a magyar baloldal nyerne a választásokon, akkor valósággá válnának az uniós országjelentésben foglalt követelések: szétvernék a családtámogatásokat és az otthonteremtési támogatásokat is – írta pénteken a Magyar Nemzet.

Gulyás gergely: Hívjon ki vitára Magyar Péter, ha úgy gondolja, hogy szükséges

Fotó: youtube/M5-kultura

A lap idézi a Miniszterelnökséget vezető minisztert, miszerint a jelenlegi helyzetben minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra. Gulyás ezt azzal indokolta, hogy ez az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi, hiszen a mostani helyzetben a kormányzás és az Európai Unióval folytatott viták arról is szólnak, hogy a háborúból ki tudunk-e maradni

A miniszter azt is hozzátette,

Magyarország érdeke, hogy a lehető leggyorsabban béke legyen.

Mindenkinek, aki azt szeretné, hogy a magyarok ügyeiről itt, Magyarországon szülessen döntés, az a célja, hogy egy polgári-nemzeti kormány maradjon – írja cikkében a Magyar Nemzet, Guilyás szavait idézve.

Gulyás Gergely szerint magabiztos többsége lehet a Fidesznek

A választásokra kitérve a beszélgetés során elhangzott, hogy a Fidesznek nagyon jó esélye van arra, hogy magabiztos többséget szerezzen, ugyanakkor megjegyezte,

ma már jobb a helyzet a nyárinál, amikor a miniszterelnök Tusnádfürdőn azt mondta, akár nyolcvan egyéni mandátuma is lehet a Fidesznek a 106-ból.

Ha valaki Ukrajnát akarja finanszírozni, akkor valóban adóemelésre van szükség

A miniszter a Tisza Párt programjának kulcsmondataként határozta meg Tarr Zoltán alelnök azon szavait, amelyek szerint, ha a valós szándékaikat a nyilvánosság megismerné, akkor megbuknának.

Magyar Péter, a Tisza Párt és a magyar baloldal ha akarna, akkor se lenne abban a helyzetben, hogy ellenálljon a brüsszeli programnak, amelynek célja, hogy Ukrajnát minél előbb beléptesse az Európai Unióba – hangoztatta a politikus az adásban.

Orbán Viktorral jó eséllyel vághatnak neki a választási kampánynak

Gulyás Gergely elárulta, a Fidesz kongresszusán nem kell újabb formális döntést hozni arról, hogy Orbán Viktor a párt miniszterelnök-jelöltje.

A Fideszben nem merült fel soha az elmúlt években, hogy bárki mással jobb eséllyel vághatnának neki a választási kampánynak, mint a hivatalban lévő kormányfővel

– tájékoztatott.