Gulyás Gergely: Ha valaki Ukrajnát akarja finanszírozni, akkor valóban adóemelésre van szükség

Minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – fogalmazott a miniszter a közmédia podcast műsorában. Gulyás Gergely emlékeztetett, ha az Európai Néppárt frakciójában ülő Tisza Párt és a magyar baloldal nyerne a választásokon, akkor valósággá válnának az uniós országjelentésben foglalt követelések: szétvernék a családtámogatásokat és az otthonteremtési támogatásokat is – írta pénteken a Magyar Nemzet.
A lap idézi a Miniszterelnökséget vezető minisztert, miszerint a jelenlegi helyzetben minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra. Gulyás ezt azzal indokolta, hogy ez az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi, hiszen a mostani helyzetben a kormányzás és az Európai Unióval folytatott viták arról is szólnak, hogy a háborúból ki tudunk-e maradni
A miniszter azt is hozzátette,
Magyarország érdeke, hogy a lehető leggyorsabban béke legyen.
Mindenkinek, aki azt szeretné, hogy a magyarok ügyeiről itt, Magyarországon szülessen döntés, az a célja, hogy egy polgári-nemzeti kormány maradjon – írja cikkében a Magyar Nemzet, Guilyás szavait idézve.
Gulyás Gergely szerint magabiztos többsége lehet a Fidesznek
A választásokra kitérve a beszélgetés során elhangzott, hogy a Fidesznek nagyon jó esélye van arra, hogy magabiztos többséget szerezzen, ugyanakkor megjegyezte,
ma már jobb a helyzet a nyárinál, amikor a miniszterelnök Tusnádfürdőn azt mondta, akár nyolcvan egyéni mandátuma is lehet a Fidesznek a 106-ból.
Ha valaki Ukrajnát akarja finanszírozni, akkor valóban adóemelésre van szükség
A miniszter a Tisza Párt programjának kulcsmondataként határozta meg Tarr Zoltán alelnök azon szavait, amelyek szerint, ha a valós szándékaikat a nyilvánosság megismerné, akkor megbuknának.
Magyar Péter, a Tisza Párt és a magyar baloldal ha akarna, akkor se lenne abban a helyzetben, hogy ellenálljon a brüsszeli programnak, amelynek célja, hogy Ukrajnát minél előbb beléptesse az Európai Unióba – hangoztatta a politikus az adásban.
Orbán Viktorral jó eséllyel vághatnak neki a választási kampánynak
Gulyás Gergely elárulta, a Fidesz kongresszusán nem kell újabb formális döntést hozni arról, hogy Orbán Viktor a párt miniszterelnök-jelöltje.
A Fideszben nem merült fel soha az elmúlt években, hogy bárki mással jobb eséllyel vághatnának neki a választási kampánynak, mint a hivatalban lévő kormányfővel
– tájékoztatott.
A politikus beszélt a Magyarországnak járó uniós pénzről is, mint fogalmazott, a 21 milliárd eurós (több mint nyolcezermilliárd forintos) keretből 13 milliárd euró (ötezermilliárd forint) ma is elérhető.
Mivel az EU-nak el kell fogadnia a következő hétéves költségvetését, ez pedig csak egyhangúlag történhet,
nem fordulhat elő, hogy Magyarország pénzt vagy forrást veszítsen, mert addig nem lesz új költségvetés.