Gulyás Gergely: Nemzeti petíciót indít a kormány Ukrajna kötelező támogatása ellen – Kormányinfó ÉLŐ!

A kormány jóváhagyta a 100 milliárd forintos keretösszegű otthoni energiatároló programot, amelynek keretében 2,5 millió forintos támogatás igényelhető háztartási energiatároló eszközök megvásárlására.

Az energiatárolók átlagos ára jelenleg mintegy 3,5 millió forint, a pályázatot 2026. február 2-áig lehet benyújtani. A beruházás hozzájárulhat a rezsiköltségek további csökkentéséhez, elsősorban azok számára jelent segítséget, akik nem szaldó elszámolásban vannak, és napelemes rendszerrel rendelkeznek.

A Bászna Gabona Zrt. felszámolásával kapcsolatban az Agrárkamara elnöke tájékoztatta a kabinetet. A kialakult csődhelyzet miatt a kormány garantálja, hogy minden érintett gazda megkapja a neki járó összeget; az igényeket a kamara gyűjti össze. A kormány korábban is alkalmazott állami reorganizációs megoldással kíván élni annak érdekében, hogy ezúttal is megvédje