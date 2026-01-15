Gulyás Gergely: Nemzeti petíciót indít a kormány Ukrajna kötelező támogatása ellen – Kormányinfó ÉLŐ!

A rendkívüli hideg miatt hozott intézkedésekről, a szociális tűzifaprogram kiterjesztéséről, valamint az Ukrajna működésének uniós, illetve magyar finanszírozása ellen indított petícióról tájékoztat Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón. Kövesse a bejelentéseket élőben!
Otthoni energiatároló programot
A Bászna Gabona Zrt. felszámolásával kapcsolatban az Agrárkamara elnöke tájékoztatta a kabinetet. A kialakult csődhelyzet miatt a kormány garantálja, hogy minden érintett gazda megkapja a neki járó összeget; az igényeket a kamara gyűjti össze. A kormány korábban is alkalmazott állami reorganizációs megoldással kíván élni annak érdekében, hogy ezúttal is megvédje
Egymást követő napon utalják a 13. és a 14. havi nyugdíjat
Új hallgatói pályázat
Vitályos Eszter közölte: új, 28 milliárd forintos pályázat indul a hallgatói életút támogatására. A program fő célja a felsőoktatásban tapasztalható lemorzsolódás további csökkentése.
Időjárás - megnyugtató a helyzet
Gulyás Gergely az időjárási helyzetről szólva közölte: a körülmények mára megnyugtatóvá váltak.
Az egészségügyi ellátás folyamatos, a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés rendben halad, a főbb közlekedési útvonalak mindenhol járhatók, elzárt település nincs. A
vasúti és az autóbusz-közlekedésben ugyan előfordulnak kisebb késések, de a járatok közlekednek. A tartós hideg miatt a szociális ágazatban továbbra is érvényben van a vörös kód, így az intézményeknek minden rászorulót be kell fogadniuk.
2032-re elkészülhet a paksi beruházás
Gulyás Gergely a Paks 2 beruházásról elárulta, a szerződésnek megfelelően haladnak, 2032 reális a befejezésre.
Felpörögnek idén a lakásépítések
Leginkább az Otthon Start fog növekedést hozni az iparban, mert itt van gyorsított építési lehetőség 13 ezer ingatlanra, a cél pedig a 20 ezer fölötti szám.
A várakozások szerint elmúlt 20 év legjobb adatai fognak megszületni és a legtöbb lakás fog megépülni.
Kormányzati segítség csőd esetén
Nehéz megmondani, mi a város valós gazdasági helyzete, mert Karácsony Gergely évek óta csődhelyzetről beszél. A tavaly decemberi kormánydöntés miatt garancia van arra, hogyha bármikor fizetésképztelennáé válna, a kormány rendezi a problémát
Megtámadni a Mercosur-t?
Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a szerződés rögzíti a megtámadás határidejét.
Mercosur-károk enyhítése
A kormány már a megállapodás megkötése előtt feladatba adta az agrártárcának, hogy mérje fel a hatásait, erről az Agrárminisztérium tud tájékoztatást adni
Otthon Start eddigi mérlege
34 ezer hiteligénylés történt, ebből több mint 18 ezer hitelt folyósítottak, emellett az átlagéletkor 34 év, átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint, az átlagos futramidő 21,5 év.
Jelenleg 10 vásárlásból 4 Otthon Startos ügyfelekhez köthető. Az első lakásvásárlók aránya 40 százalékkal nőtt
Kire számíthat az ukrán finanszírozás kérdésében Magyarország
Vita egy tiszás politikussal
Gulyás Gergely még korábban jelezte, hogy ő készen áll egy vitára, de ilyen igény a Tisza részéről nem érkezett.
"Nem csodálkozom, hogy a Takács-Kulja-vita után ezt nem merik"
- mondta a miniszter.
Építőipar 3 százalékos lakásfelújítási hitel
Gulyás elmondta, hogy az ingatlanárakra nézve olyan árfelhajtó hatása lenne a kedvezményes Otthon Start hitellel való egyidejű bevezetése, hogy a lakásfelújítási hitel bevezetésével még várnak.
Nemzeti konzultációról készült elszámolás
Minden nemzeti konzultáció után valamennyi költség nyilvánosságra hoznak, ez meg fog történni, vagy már megtörtént - mondta a miniszter
Útdíjak - Miben engedhet Lázár János?
Decemberben voltak tiltkaozások a fuvarozók nagy részéről - emlékeztetetett a miniszter - eddig egy szervezettel tárgyalnak még mindig.
Halottak Iránban
A kormány nem tárgyalt a tegnapi ülésen Iránról, de az EU-nak van egy közös nyilatkozata, amit Magyarország támogatott.
Ukrajna beavatkozna a választásokba?
A miniszter elmondta, hogy megjelentek erről sajtóinformációk és hivatalos nyilatkozatok, de ezt az ukrán állam feladata cáfolni. Maga a beavatkozás hitelteleníti Ukrajna pozícióját, azt várja, hogy Ukrajna mindezt tisztázza.
Menedékjog lengyel politikusoknak
Gulyás Gergely elmondta:
akit politikai alapon üldöztetnek a jogállamiságot megrengető események után, annak kötelező a nemzetközi jog alapján menedékjogot biztosítani.
Ha csak ez befolyásolná a magyar-lengyel kapcsolatokat, a miniszter elmondta: örülne, ha csak ez lenne az egyetlen konfliktusforrás, de a Tusk-kormány ellenségesen tekint Magyarországra
Lázár János nem folytatja miniszterként?
Újságírói kérdésre Gulyás Gergely azt válaszolta: Lázár János arra utalhatott, hogy nem közlekedési minisztri minőségben folytatha munkáját.
Irán - a külügyminisztérium segít az esetleg bajba jutott magyaroknak
A külügyminisztérium az általános vészhelyzeti gyakorlatot folytatja: minden magyar jelezheti ottlétét, és ha olyan helyzet áll elő, segíteneke is az evakuálásban nem lehet tudni, mennyi magyar van Iránban
"Vágyvezérelt" közvélemény-kutatások
A Medián 12 százlékpontos előnyt mért a Tiszának, amit Molnár Csaba, a DK alelnöke úgy kommentált: a DK-t hogy több alkalommal is megkereste a Medián. A cég azt ajánlotta, hogy pénzért cserébe "felülméri" a DK-t. Gulyás szerint a közvélemény-kutató cégek vágyvezérelt kutatásokat készítenek, és ez az ügy jól mutatja az ilyen kutatások komolytalanságát.
Megnézve a Mediánnak a legutóbbiválasztás előtt 4 hónappal készült kutatását, 21 százalékot tévedtek az áprilisi eredményekhez képest.
Tisza Párt szerint túl sok a "birka"
Tisza Párt újpesti jelöltjei képzést tartottak, melyben a résztvevőknek kifejtették:
túl sok a "birka". Gulyás Gergely szerint ez illeszkedik egy sormintába, a Tisza Párt hajlamos lenézni a szavazópolgárokat, mégy úgy is, hogy keresi a vidéki emberekkel a kapcsolatot.
Gulyás Gergely szerint általános a Tisza Pártban, hogy a vidéki embereket sértegetik.
Horvátország bejelentette a sorkatonaság bevezetését
A miniszter szerint miután Magyarország a béke pártján áll, ebből következik, hogy a sorkötelezettség viszaállításának nincs.
Magyarország csak arra hívja fel a figyelmet, hogy az erős hadsereg igényére már akkor is felhívta a figyelmet, mikor a többi európai ország még a NATO-kötelezettségeit sem akarta teljesíteni.
Ugyanakkor, a sorkötelezettség nem megoldás erre.
Petíció a háborús kölcsön ellen
Litván párt csatlakozna a Patriótákhoz
Gulyás Gergely kijelentette, hogy a csatlakozni kívánó litván párt, melynek elnökét elsőfokon elítélte a bíróság antiszemita kijelentések miatt. A miniszter megyyőződése, hogy érvényt kell szerezni, de a Patriótáknál a párto kegyütt döntenek, és hogy a többi párt a Magyar Kormány meggyőződését osztja
Kétség sem fér ahhoz, hogy a Tisza adóprogramja került nyilvánosságra
Gulyás Gergely kijelentette, hogy tény: mindneki láthatta, videófelvétel is van róla, ahogy a Tisza Párt alelnöke a többkulcsos adót szorgalmazza, meg is szavaztatta. A dokumentumon az aláírás hitelességét nem kérdőjelezte meg eljárás.
Gulyás Gergely azt is kijelentette, hogy bírák oldlaáról a pártszimpátia elfogadhatatlan.
3 kiskorú sértett a Szőlő utcában
A
miniszter szerint az állítás valótlan, hogy az EMMI-nek 2013-ban tudomása volt arról, hogy kiskorú lányokkal fajtalankodott Juhász Péter Pál.
Volt egy ilyen bejelentés 2013-ban, amit kivizsgáltak, és a rendőrség nem találta megalapozottnak az állítást. Akik a bejelentést tették akkor, őket 2013-ban tájékoztatták, hogy a vizsgálatot lezárták. Ettől elkövethetett ilyen bűncselekményt, de nincs arról adat. A minisztérium ennél gondosabban nem járhatott el, mint hogy vizsgálatot kezdeményezett
A kamionok autópályára terelése a cél
Gulyás Gergely kijelentette, hogy tény
Tűzifa mennyiségére vonatkozó szabályok
Újságírói kérdésre a miniszter azt mondta, hogy a tűzifa mennyiségére nincs limit és ingyenesen osztják ki magánszemélyeknek és önkormányzatoknak.
A szociális tűzifa általános szabályai érvényesülnek, azu igényeket az önkormányzatok összesítik, amit a Belügyminisztériumnak továbbítanak.
Indul a napenergia-tárolási program
Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy hamarosan indul a napenergia-tároló program. Kifejtette, hogy a magyar kormány igénylésenként 2,5 millió forintos támogatást nyújt otthoni napenergia-tároló rendszerek telepítéséhez. Egy otthoni napenergia-tároló telepítési költsége 3-3,2 millió forint, a program keretösszege pedig 100 millió forint. A támogatás igénylése jelentősen egyszerűsödött, mindössze egy két és fél oldalas igénylési lapot kell hozzá kitölteni. A kormány igyekszik gyors döntéseket hozni – mutatott rá a miniszter.
Jelentősen nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke
A kormányülésen a kabinet jóváhagyta a 13. havi nyugdíjak, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését is. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban kifejtette: 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett. Ez jól mutatja, hogy a kormány nemcsak értékálló nyugdíjakat tudott biztosítani, hanem jelentősen növelte a nyugdíjak vásárlóértékét is.
Benes-dekrétumok: a kormány megvédi a magyarokat, átvállalja a jogi költségeket
Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány tárgyalt a Szlovákiával a Benes-dekrétumok hatályának ottani meghosszabbításáról. A miniszter kijelentette: ez nevetséges, a kollektív bűnösség elfogadhatatlan Európában. Ennek ellenére a szlovák jogi gyakorlatban, például adásvételi szerződések esetén még mindig alkalmazzák. Ez nem egy XXI, századi megoldás” – fogalmazott.
A II. világháború után a kollektív bűnösségnek tere nem lehet”
– fogalmazott, ezért a magyar kormány minden magyar nemzetiségű embernek segítséget nyújt jogai képviseletéhez, annak költségét a magyar állam átvállalja. Ebben a kérdésben a nemzetközi emberi jogi fórumokra is számíthatunk – szögezte le a miniszter.
Gulyás: Ezért indul a nemzeti petíció
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a kormány megtárgyalta az Európai Bizottság jelentését Ukrajnával kapcsolatban. A kormány ezért nemzeti petíciót indít.
Az Európai Bizottság kész elzálogosítani Európa jövőjét Kijev érdekei miatt.
Nem csak egy 90 milliárd eurós hitelfelvételről beszélünk – ezt a bizottság elnöke is egyértelművé tette. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: Ukrajnának ezt a hitelt csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap.
A miniszter hozzátette: ép eszű ember nem hisz ebben.
Nemzeti Petíció indul Ukrajna kötelező finanszírozása ellen
„A háború kirobbanása óta mindent megteszünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és annak finanszírozásából. Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni” – írta Orbán Viktor csütörtöki Facebook-bejegyzésében.
Szerdán be is mutatták Ukrajna finanszírozási tervét, amely szerint Magyarországnak – uniós finanszírozás keretében – 800 milliárd dollárt kellene befizetni az ukrán állam működésének biztosítására.
Ennek végrehajtása ellen nemzeti petíció indul, melynek részleteiről Gulyás Gergely beszámol a mai Kormányinfón.
Orbán Viktor: Senki sem maradhat tűzifa nélkül!
„A hideg nem múlik, de felkészültünk” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtökön.
Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa-programot”
– közölte Orbán Viktor.