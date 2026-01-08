Gulyás Gergely: Az állami szervek készen állnak, hogy biztosítsák az alapvető ellátások működését – Kormányinfó ÉLŐ

A kormány legfrissebb döntéseiről, kiemelten pedig a rendkívüli hideg időjárás miatt hozott szociális intézkedésekről tájékoztat Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője a Kormányinfón. Cikkünk frissül, kövesse élőben!
Hamarosan ismertek lesznek a Fidesz-jelöltek
A Fidesz egyéni jelöltjeinek bejelentéséről szólva Gulyás Gergely azt mondta: az a cél, hogy a szombati Fidesz-kongresszuson mind a 106 jelölt a színpadon legyen. Akik korábban nyertek, azok nagy része újraindul - tette hozzá a miniszter.
Bokros Lajos és Bajnai a Tisza Pártnál
Gulyás Gergely arra a kérdésre hogy Bokros Lajos és Bajnai Gordon is megjelent a Tisza körül, ebben semmi meglepő nincs. Aki korábban Márki-Zayt támogatja, az most a Tisza Pártot.
Grönland-vita
Donald Trump bejegyzése kapcsán (miszerint 2,5 százalékkal 5 százalékre emelte a NATO-tagországok GDP-arányos hozzájárulását) Gulyás Gergely elmondta: volt egy NATO-csúcs erről. Célkitűzés hosszútávú, tehát 2030 után kellene elérni. Grönland kapcsán a tárcavezető kifejtette, a miniszterelnök azt mondta: NATO-tagállamok közötti vitáról van szó, ezt egy ilyen fórumon kell megvitatni.
Jelentősen nőtt a főváros bevétele
Gulyás Gergely elmondta: az iparűzési adó duplájára nőtt a fővárosban, ez 160 milliárdos növekményt jelent. A szolidaritási adó 80 milliárddal nőtt. A többletbevétel 80 milliárd, így Karácsony Gergelyék érve nem állja meg a helyét.
Visszavonhatják a szombati munkanapot?
A kormány megfontolja-e a most szombati munkanap visszavonását? – tették fel a kérdést Gulyás Gergelynek. A tárcavezető kifejtette, mindig vizsgálni kell, hogy adottak-e a feltételek iskolába járáshoz, munkavégzéshez. Ilyen akadály jelenleg nincs, és az előrejelzések szerint már nem, vagy csak kisebb havazás várható.
Elszoktunk az ilyen havazásoktól Magyarországon
Mukics Dániel azt mondta, hogy a meteorológia szolgáltatók jelentése alapján 15 évente szokott ilyen havazás lenni hazánkban.
Egészen egyszerűen mi magyar emberek elszoktunk az ilyen havazásoktól
– fogalmazott az alezredes. Arra kérte az autósokat, hogy ne induljanak el felkészületlenül. Ezzel szerinte sok balesetet meg lehet előzni.
Kinek a feladata a hó eltakarítása a kórházaknál?
A közmédia kérdésére Mukics Dániel kifejtette, hogy a kórház területén a kórház feladata, a kórházhoz vezető útvonal pedig az érintett az önkormányzat feladata.
Életveszélyesek az utak a Karácsony vezette Budapesten
Mukics Dániel újságírói kérdésre elmondta: a hó eltakarítása attól függ, hogy milyen útszakaszról beszélnek. Vannak állami, és önkormányzati utak. Az újságíró önkormányzati útról tett említést, ezért javasolta, hogy forduljon a budapesti városvezetéshez. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra kérte az önkormányzatokat, hajtsák végre a feladataikat.
Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna finanszírozását
A miniszter jelezte, hogy Ukrajna 800 milliárd dollárt kért a következő 10 évre. Ebből 40 éven keresztól lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat. Magyarország eddig – 2004 óta – összesen 73 milliárd euró támogatást kapott az Európai Uniótól. Ukrajna ennek mintegy 11-szeresét kéri a saját működésének biztosítására. Magyarország mellett immár Csehország és Szlovákia is nyilvánvalóvá tette, hogy nem ezeknek az országoknak kell Ukrajna működését, az ország finanszírozását biztosítani.
Nem csoda, hogy Brüsszel azért akar ukránbarát kormányt Magyarországon, mert a jelenlegi nem hajlandó biztosítani az ország finanszírozását”
– fogalmazott Gulyás Gergely. Ugyanakkor Magyarország fennállása legnagyobb humanitárius segélyszolgáltatását léptette életbe az ukrán menekültek segítésére, tette hozzá.
Gulyás: Biztosított az alapellátások működése
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter átvette a szót és elmondta, hogy valamennyi állami szerv készen áll arra, hogy országszerte biztosítsa az alapvető ellátások működését. A következő napokra a meteorológiai előrejelzés szerint tartós hideg várható, újabb nagyobb havazás azonban nem.
Mukics Dániel: Életveszélyes a jégre menni
Az OKF szóvivője felhívta a figyelmet, hogy még nem alakult ki olyan jégtakaró a belföldi vizeken, amely alkalmas lenne a biztonságos sportolásra, fakutyázásra. Ahhoz, hogy a jég vastagsága biztonságos legyen, napokon keresztül mínusz 10-12 Celsius-fokos tartós hőmérsékletre van szükség. Fontosnak nevezte továbbá, hogy mindenki feltöltött mobiltelefonnal induljon útnak.
Aki teheti, ne induljon útnak saját autóval!
Mukics Dániel, az OKF szóvivője arra kérte a lakosságot, hogy ahol riasztás van érvényben a havazás, hófúvás miatt, aki teheti, ne induljon útnak saját gépkocsival, helyette vegye igénybe a közösségi közlekedést. Felhívta a társasházak lakóinak és kezelőinek figyelmét, hogy a járdákat rendszeresen tisztítsák meg a hótól, jégtől.
Megerősített orvosi szolgálattal készülnek a kórházak
Mukics Dániel beszámolt arról, hogy 84 tonna útszórósó áll a közútkezelő rendelkezésére. Több mint 200 százalékkal megnőtt a sérüléssel járó balesetek száma egy átlagos naphoz képest. A tűzoltók gyakran autójukba szorult személyeket mentettek ki, tegnap több mint 200 balesethez riasztották őket, ezek közül egy halálos baleset és 22 súlyos sérüléssel járó baleset volt. Hozzátette: az Országos Mentőszolgálat szerdán 4144 mentési feladatot látott el.
A Magyar Honvédség 235 járművel, köztük speciális katonai mentőjárművekkel áll rendelkezésre. A kórházakban megerősített orvosi és ápolói létszámmal fogadják a betegeket.
OKF-szóvivő: Országszerte működnek az alapvető szolgátatások
Elsőként Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője kapott szót, aki arról számolt be, hogy két rendkívüli intézkedésre került sor a mai napon. A szociális ellátórendszer kihasználtsága 85,6 százalékos, ez azt jelenti, hogy senkinek nem kell a szabadban tölteni az éjszakát.
Az alapvető szolgáltatások működnek, az élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak a lakossághoz, a kórházakban végzik a műtéteket.
Jelenleg két faluban szünetel az áramszolgáltatás, melynek elhárításán a szakemberek dolgoznak.
Orbán Viktor: Kiemelten figyelünk a hajléktalanokra
Orbán Viktor a szerdai kormányülésen arról beszélt, hogy a rendkívüli hidegben a hajléktalanokról gondoskodni kell, ez az önkormányzatok feladata.
Pintér Sándor belügyminiszter a kormányfő felhívására arról számolt be, hogy ez alapvetően önkormányzati feladat, de Fülöp Attila szociális területért felelős államtitkár is feladatul kapta, hogy valamennyi önkormányzatot értesítse ki. A belügyminiszter elmondta, elrendelték a vörös riasztást, ami azt jelenti, hogy felszabadították a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben.
Pintér Sándor beszámolója szerint jelenleg a befogadóhelyek több mint 20 százaléka szabad,
„de gyakorlatilag az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanok valamennyiének biztosítjuk az elhelyezését”.