Gulyás Gergely: Az állami szervek készen állnak, hogy biztosítsák az alapvető ellátások működését – Kormányinfó ÉLŐ

Mukics Dániel beszámolt arról, hogy 84 tonna útszórósó áll a közútkezelő rendelkezésére. Több mint 200 százalékkal megnőtt a sérüléssel járó balesetek száma egy átlagos naphoz képest. A tűzoltók gyakran autójukba szorult személyeket mentettek ki, tegnap több mint 200 balesethez riasztották őket, ezek közül egy halálos baleset és 22 súlyos sérüléssel járó baleset volt. Hozzátette: az Országos Mentőszolgálat szerdán 4144 mentési feladatot látott el.

A Magyar Honvédség 235 járművel, köztük speciális katonai mentőjárművekkel áll rendelkezésre. A kórházakban megerősített orvosi és ápolói létszámmal fogadják a betegeket.