Gulyás Gergely: Háborús négy év van mögöttünk, de mi megmaradtunk a béke és biztonság szigetének

A Miniszterelnökséget vezető miniszter sorolta az Orbán-kormánynak a lakosságot erősítő intézkedéseit, ennek kapcsán megjegyezte, hogy például többszörösére emelkedtek az átlagbérek az elmúlt 15 évben.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón

(Fotó: Ladóczki Balázs)

„Mi szeretjük a hazánkat és meg vagyunk győződve arról, hogy Európát is csak az tudja szeretni, aki a saját hazáját szereti. Ez is megkülönböztet bennünket Brüsszeltől. Brüsszel ma egyszerre dolgozik Európa ellen és Magyarország ellen. Előbbit még nem tudjuk megváltoztatni, ez is csak idő kérdése, de hazánkat meg tudjuk védeni. Ezért ez a vár most nem csak a hazánk, ez a vár most Európa.”

Tavasszal újra választunk. Mi a tét? – tette fel a kérdést Gulyás, majd meg is válaszolta, sorolva:

A tét a háború vagy a béke, a gyűlölet vagy a normalitás, az önfeladás vagy a szuverenitás, a migráció vagy a határkerítés, a családja után a hazáját is eláruló brüsszeli ügynökpolitikus vagy a nemzeti érdekeket a levegővétel természetességével képviselő miniszterelnök, Ukrajna támogatása vagy családtámogatás, a 13. havi nyugdíj elvétele, vagy a 14. havi nyugdíj bevezetése, Csipke Józsika vagy Csipke Rózsika, Brüsszel vagy Budapest, Európai Egyesült Államok vagy Magyarország”

– hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a beszédében.