Gulyás Gergely: Ez a kormány egy kiszámítható, biztos teljesítményt tud letenni az asztalra

„Szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség” – így értékelte a Tisza Párt lépését Gulyás Gergely, miután a Fidesz kongresszusán bemutatott „Biztos választás” kampányszlogenre reagálva Magyar Péter domainfoglalással próbált politikai üzenetet gyártani. A miniszter rámutatott: azok, akik valaha is foglalkoztak védjegyekkel vagy szabadalmakkal, pontosan tudják, hogy az olyan általános politikai jelszavak, mint „a biztos választás”, nem jegyezhetők be védjegyként – mondta el korábban a miniszter.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Igazság órájában Németh Balázs műsorvezetővel leleplezi az álhíreket és választ ad a hazai és nemzetközi aktuális politikai kérdésekre.
Gulyás Gergely a műsor elején arra a kérdésre, hogy a köztársasági elnök vajon kitűzi-e a leghamarabbi időpontra a választásokat, azt válaszolta, hogy a köztársasági elnöknek kevés olyan tevékenysége van, ami csak tőle függ. A választások időpontjának kitűzése ilyen.
Általában a mindenkori köztársasági elnök a legkorábbi időpontra tűzi ki a választások időpontját.
Arra a kérdésre, hogy milyen állapotban van a Fidesz és milyen állapotban van az ellenzék, a miniszter elmondta:
ha igaz a feltételezés és a köztársasági elnök a legkorábbi időpontra tűzi ki a választásokat, akkor ez 3 hónap múlva kiderül."
A miniszter visszafogottabban viszonyul a közvélemény kutatásokhoz, ezzel kapcsolatban elmondta:
Azt hangsúlyoznám, hogy ennek olyan nagy jelentősége nincs. Természetesen ez esélyesnek lenni jó, utalt ezzel arra hogy a Fidesz vezeti a közvélemény kutatásokat. Azonban a lényeg,
hogyha mindent megteszel a győzelem érdekében akkor meg fogod nyerni a választást.
A miniszter azt is hozzátette: hiába mérnek az ellenzéki kutatók előnyt, a múltban is úgy volt, hogy még a választások előtt közvetlenül is ellenzéki előnyt mértek, aztán jött az eredmény. A választók majd eldöntik – tette hozzá.
Tudomásul kell venni, hogy
az dönt, hogy azon a napon amikor választás van, akkor dől el. A közvéleménykutatásokat mindenki figyeli, nem ezeknek van döntő jelentősége, hanem a kampányban mindenkinek el kell mondania, hogy a választásnak óriási tétje van
– mondta el a miniszter.
A miniszter arra a kérdésre, hogy mi a tét azt mondta, a választás legfontosabb tétje, hogy olyan veszélyes helyzetben, mint amilyenben Európa került, konkrétan bejelentették sokan, hogy háborúba mennek, ahhoz, hogy ebből ki maradjunk messze ő az egyetlen garancia a Fidesz választási győzelme.
A kormánynak világos elképzelései vannak a jelenről, a jövőről, a társadalomról.
Ez a kormány egy kiszámítható, biztos teljesítményt tud letenni az asztalra és a következő négy évben is erre lehet számítani. Ez egy fajsúlyos érv amellett, hogy a Fideszre szavazzanak
– tette hozzá.
A miniszter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza párt elkészített egy „biztos választás” honlapot és megpróbálja – szerinte sikertelenül – levédeni a biztos választás jelszót, azt mondta:
köszönjük meg a Tisza Pártnak, hogy felhívta és felhívja a figyelmet a szlogenünkre."
Ukrajnában tragikus mértékű a halottak száma
Az orosz ukrán háborúval kapcsolatban miniszter elmondta, hogy tragikus a halottak száma, most már gyakorlatilag mindenkit besoroztak, a két oldalon több mint egymillióan haltak meg.
Gyakorlatilag civilek, akik meghalnak a háborúban, hiszen néhány hetes kiképzést kapnak és azt követően kis idő elteltével már a fronton lehet lelhetik halálukat
– hívta fel a figyelmet.
Azzal, hogy a világ legerősebb hatalma az Egyesült Államok Trump elnökkel rögtön hatást gyakorolt a világra, még Európa is a békéről beszél, annak ellenére, hogy próbálják megakadályozni a béke törekvéseket.
A békecsúcs esélye továbbra is reális, tette hozzá, azt is megjegyezve, hogy az ukránok és az amerikaiak által elképzelt béketerv még nem azonos.
Ami közvetlen veszélyt jelent Magyarországra nézve az az, hogy az ukrán béketervben benne van Ukrajna uniós csatlakozása is 2027-ben.
A nyilvánvalóan alkalmatlan Ukrajna felvételét feltehetően még a nagyhatalmak sem teszik 2027-re.
Számtalan európai politikai vezető néhány éven belül közvetlen konfrontációt vizionál Oroszországgal. Ennél súlyosabb, hogy még a NATO vezetője is erről beszél – tette hozzá.
Ma Európában a háborús fenyegetés mindennapi valóság és
Európa, különösen a nagy országok vezetői olyan lépéseket tesznek, ami azzal a reális veszéllyel jár, hogy a háború kiterjedhet.
Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból – hangsúlyozta Gulyás.
Migráció: Ma már senki sem vitatja, amit a miniszterelnök 15 éve mondott
A migrációval kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy két tanulság van az egyik az az, hogy
ma már senki sem vitatja, amit a miniszterelnök 15 éve mondott
a másik az az, hogy ez nem hozott jelentős fordulatot az európai politikában. Brüsszel továbbra is migrációpárti és a Tisza Párt és a DK lelkesen megszavazta az ezzel kapcsolatos döntéseket – tette hozzá.
A kötelező kvóta szerinti elosztás június elsejével hatályos lesz, ha Magyarországnak nemzeti kormánya van akkor ez is meg fog valósulni.
A másik észrevétele az volt a miniszternek, hogy amikor Magyarország az Unió soros elnökséget látta el, akkor Orbán Viktor békemissziója során elért és kommunikált javaslatai – az, hogy hogyan lehet békét teremteni és hogy Európának ebben konkrétan részt kell venni, – akkor még nem találtak értő fülre, azonban amiről most tárgyalnak, és próbálnak megegyezni, az benne van Orbán Viktor levelében – hívta fel a figyelmet a miniszter.
