Gulyás Gergely: Ez a kormány egy kiszámítható, biztos teljesítményt tud letenni az asztalra

„Szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség” – így értékelte a Tisza Párt lépését Gulyás Gergely, miután a Fidesz kongresszusán bemutatott „Biztos választás” kampányszlogenre reagálva Magyar Péter domainfoglalással próbált politikai üzenetet gyártani. A miniszter rámutatott: azok, akik valaha is foglalkoztak védjegyekkel vagy szabadalmakkal, pontosan tudják, hogy az olyan általános politikai jelszavak, mint „a biztos választás”, nem jegyezhetők be védjegyként – mondta el korábban a miniszter.

Gulyás Gergely az Igazság órájában

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Igazság órájában Németh Balázs műsorvezetővel leleplezi az álhíreket és választ ad a hazai és nemzetközi aktuális politikai kérdésekre.

Gulyás Gergely a műsor elején arra a kérdésre, hogy a köztársasági elnök vajon kitűzi-e a leghamarabbi időpontra a választásokat, azt válaszolta, hogy a köztársasági elnöknek kevés olyan tevékenysége van, ami csak tőle függ. A választások időpontjának kitűzése ilyen.

Általában a mindenkori köztársasági elnök a legkorábbi időpontra tűzi ki a választások időpontját.

Arra a kérdésre, hogy milyen állapotban van a Fidesz és milyen állapotban van az ellenzék, a miniszter elmondta:

ha igaz a feltételezés és a köztársasági elnök a legkorábbi időpontra tűzi ki a választásokat, akkor ez 3 hónap múlva kiderül."

A miniszter visszafogottabban viszonyul a közvélemény kutatásokhoz, ezzel kapcsolatban elmondta:

Azt hangsúlyoznám, hogy ennek olyan nagy jelentősége nincs. Természetesen ez esélyesnek lenni jó, utalt ezzel arra hogy a Fidesz vezeti a közvélemény kutatásokat. Azonban a lényeg,

hogyha mindent megteszel a győzelem érdekében akkor meg fogod nyerni a választást.

A miniszter azt is hozzátette: hiába mérnek az ellenzéki kutatók előnyt, a múltban is úgy volt, hogy még a választások előtt közvetlenül is ellenzéki előnyt mértek, aztán jött az eredmény. A választók majd eldöntik – tette hozzá.

Tudomásul kell venni, hogy

az dönt, hogy azon a napon amikor választás van, akkor dől el. A közvéleménykutatásokat mindenki figyeli, nem ezeknek van döntő jelentősége, hanem a kampányban mindenkinek el kell mondania, hogy a választásnak óriási tétje van

– mondta el a miniszter.