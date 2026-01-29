Gulyás Gergely: Indul a Nemzeti Petíció, Brüsszelben újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy Ukrajna európai uniós és NATO-csatlakozása nem stabilitást ad ennek a térségnek, hanem vállalhatatlan terheket ró az európai országokra.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón arról beszélt, hogy megkezdődött a Nemzeti Petíció kézbesítése, Brüsszelben pedig újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre. Gulyás Gergely arra biztatott mindenkit, töltse ki a Nemzeti Petíciót és tegye egyértelművé, hogy Magyarország nem akarja a háború meghosszabbítását és nem kívánja fizetni a háború költségeit sem

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Gulyás Gergely szerint Magyarország nem kíván újabb milliárdokat fizetni a háború folytatásáért

Európa már 193 milliárd euró támogatást odaadott Ukrajnának, újabb 90 milliárd eurót pedig a bizottság elnöke bejelentett; az ukránok újabb 800 milliárd eurót, majd még 700 milliárd eurót kértek, és most újabb összegekre nyújtották be az igényüket. Ezt a számlát Magyarország nem akarja fizetni”

– jelentette ki a miniszter, hozzátéve, nem helyes az, hogy ha az Európai Unió olyan mértékben finanszírozza Ukrajnát, ahogy soha egyetlen tagállamát sem finanszírozta.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy ez fokozottan érvényes Magyarország uniós támogatásaira.

Az az összeg, amit eddig Ukrajnába küldött Európa az elmúlt szűk négy évben, az háromszorosa annak, amit Magyarország az elmúlt 22 évben európai uniós csatlakozása óta kapott"

– hangsúlyozta a fideszes politikus.

A kormány álláspontját erősíti az is, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenleg Brüsszelben vesz részt a Külügyminiszterek Tanácsának ülésén, ahonnan már jelezte, hogy újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre. Ez azt mutatja, hogy Brüsszelnek nem elegendők az eddig tervezett, sok milliárd eurós támogatások, hanem további forrásokat akar a tagállamoktól Ukrajnának juttatni.

Gulyás Gergely szerint éppen ezért kiemelten fontos a Nemzeti Petíció, amely lehetőséget ad arra, hogy a magyar emberek világos üzenetet küldjenek Brüsszelnek: Magyarország nem támogatja a háború elhúzódását, és nem akarja a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal megfizettetni annak árát.