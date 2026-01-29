Kaja Kallas nem teszi zsebre, amit Gulyás Gergelytől kapott  

Kemény válasz Brüsszelnek

A háttérhez hozzátartozik, hogy Kallas zárt körben, európai parlamenti képviselők előtt a nemzetközi helyzet kapcsán arról beszélt: a világ állapota alapján akár „jó pillanat” is lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni, miközben saját bevallása szerint nem számít nagy alkoholfogyasztónak. A kormány álláspontja változatlan: a vétójog elvétele elfogadhatatlan.