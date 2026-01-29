Kaja Kallas nem teszi zsebre, amit Gulyás Gergelytől kapott  

Éles megjegyzéssel reagált Gulyás Gergely arra a brüsszeli felvetésre, amely Magyarország vétójogát kérdőjelezi meg. A brüsszeli üzenetekre pedig nem udvariaskodó válasz érkezett.
A Kormányinfón egy újságíró rákérdezett arra, hogy Kaja Kallas burkoltan Magyarország vétójogának elvételéről beszélt-e. Gulyás Gergely válasza egyértelművé tette, mit gondol a kormány a vétójog elvételét pedzegető gondolatokról:
Ezt nem tudjuk, hogy az előtt történt, hogy Kaja Kállász már ivott, vagy pedig azután.”
Kemény válasz Brüsszelnek
A háttérhez hozzátartozik, hogy Kallas zárt körben, európai parlamenti képviselők előtt a nemzetközi helyzet kapcsán arról beszélt: a világ állapota alapján akár „jó pillanat” is lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni, miközben saját bevallása szerint nem számít nagy alkoholfogyasztónak. A kormány álláspontja változatlan: a vétójog elvétele elfogadhatatlan.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!