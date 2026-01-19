Gulyás Gergely: Karácsony Gergely a valóság helyett politikai propagandát folytat az önkormányzati finanszírozásról

Gulyás Gergely a közösségi oldalán élesen bírálta Karácsony Gergely azon kijelentéseit, amelyek szerint csökkent volna az önkormányzati szektor GDP-arányos finanszírozása.

Valótlan állításokkal és politikai propagandával vádolta meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter Karácsony Gergelyt az önkormányzatok finanszírozásáról szóló kijelentései miatt. Gulyás Gergely szerint a főpolgármester figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az önkormányzatok egyik legfontosabb bevételi forrása, az iparűzési adó az elmúlt hat évben több mint 600 milliárd forinttal nőtt országosan.

Gulyás Gergely azt javasolja Karácsony Gergelynek, hogy az országos politikai viták helyett inkább a főváros ügyeire koncentráljon

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy vélte, hogy a főpolgármester a budapesti költségvetés számaival folytatott „sikertelen harca” után most már az egész ország önkormányzataira kiterjesztette a „valóság elleni küzdelmét”.

Gulyás szerint Karácsony állításai az önkormányzati rendszer egészére nézve sem megalapozottabbak, mint a főváros esetében. Rámutatott, hogy az önkormányzatok bevételeinek jelentős része nem központi költségvetési forrásból, hanem saját bevételből származik.

Ez az állítás azért sem valós, mert az önkormányzatok bevételének fele nem a költségvetésből, hanem iparűzési adóbevételből származik”

- írta a miniszter, aki konkrét számokkal is alátámasztotta érvelését.

Felidézte, hogy az iparűzési adóból származó országos bevétel 2019-ben még 788 milliárd forint volt, míg mára elérte az 1400 milliárd forintot. Ez több mint 600 milliárd forintos növekedést jelent hat év alatt.

Gulyás Gergely elismerte ugyanakkor, hogy természetesen minden önkormányzat számára előnyös lenne, ha még több forrás állna rendelkezésre. Hozzátette azonban, hogy a kormány éppen ezen dolgozik, és ennek már látható eredményei is vannak. Megfogalmazása szerint az iparűzési adóbevétel jelentős emelkedése egyértelműen a kormány gazdaságpolitikájának következménye.

Elhallgatni azt a tényt, hogy az önkormányzati költségvetés legfontosabb forrását jelentő iparűzési adóbevétel hat év alatt több mint 600 milliárd forinttal nőtt, nem más, mint a tényeket mellőző öncélú politikai propaganda”

- fogalmazott a miniszter.

Bejegyzése végén Gulyás Gergely azt javasolta Karácsony Gergelynek, hogy az országos politikai viták helyett inkább a főváros ügyeire koncentráljon. Szerinte Budapest elmúlt hat évének városvezetése bőven hagyott maga után megoldásra váró problémákat, amelyek érdemi figyelmet és munkát igényelnek.