Gulyás Gergely: A kormány munkacsoportot állított fel a rezsistop működésének kidolgozására

A rezsicsökkentés kapcsán felmerült, hogy Szijjártó Péter 2022-ben elismerte, hogy az orosz gázszerződés a holland tőzsdei árat követi, ezzel szemben Lázár János a legutóbbi Lázárinfón azt mondta, hogy 30 százalékkal olcsóbban kapja Magyarország a gázt. A miniszter szerint azonban nincs ellentmondás a két kijelentés között.

Ha Magyarország holnaptól levágná magát az orosz gázról, akkor a 30 százalék egy nagyon kedvező becslés, mert ennél nagyobb áremelkedést jelentene a valóságban

– tette hozzá Gulyás Gergely.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a szerződés titkos, ahogy mindenhol máshol is a világon, ezért a gázszerződésről nem mondhat el többet annál, hogy kedvezménnyel vásárol Magyarország gázt Oroszországtól.

Soha nem mi ragaszkodunk ennek a titkosításához

– jegyezte meg.