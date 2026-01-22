Gulyás Gergely: A kormány munkacsoportot állított fel a rezsistop működésének kidolgozására

A szerdai kormányülésen elfogadott és a miniszterelnök által bejelentett januári rezsistop részleteit ismerteti Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A baloldal máris támadja a rezsistopot
Gulyás Gergely szerdai Facebook-posztjában közölte: Magyar Péter máris a kormány döntését, a januári rezsistopot támadja. „A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta” – fogalmazott a miniszter.
„Vágyvezérelt közvélemény-kutatások vannak”
Gulyás Gergely a Republikon mérésére vonatkozó kérdésre úgy vélekedett, vágyvezérelt közvélemény-kutatások vannak, amelyeknek a valósághoz nincs köze, a kutatások a politikai esélyesség-menedzsment részei lettek.
Három városba szállították át a fogvatartottakat, nevelteket a Szőlő utcai intézetből
Gulyás Gergely elárulta, a Szőlő utcai intézetből három városba – köztük Aszódra és Debrecenbe – szállították át a fogva tartottakat, nevelteket.
Az intézmény bezárásáról azért döntöttek mert egyre kevesebb munkavállaló maradt, így nem tudták biztosítani a neveltek zavartalan biztonságát.
A döntés meghozatalához elég volt megnézni, mi a helyzet a Szőlő utcában.
– tette hozzá.
Még várnak a lakásfelújítási programmal
Gulyás Gergely kifejtette, az építőipar szereplőivel számtalan egyeztetést folytattak a 3 százalékos hitelprogram megvalósításánál, ezzel egyidejűleg nem indítanak lakásfelújítási programot, még várnak vele.
Nem Magyarország ragaszkodott a gázszerződések titkosításához
A rezsicsökkentés kapcsán felmerült, hogy Szijjártó Péter 2022-ben elismerte, hogy az orosz gázszerződés a holland tőzsdei árat követi, ezzel szemben Lázár János a legutóbbi Lázárinfón azt mondta, hogy 30 százalékkal olcsóbban kapja Magyarország a gázt. A miniszter szerint azonban nincs ellentmondás a két kijelentés között.
Ha Magyarország holnaptól levágná magát az orosz gázról, akkor a 30 százalék egy nagyon kedvező becslés, mert ennél nagyobb áremelkedést jelentene a valóságban
– tette hozzá Gulyás Gergely.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a szerződés titkos, ahogy mindenhol máshol is a világon, ezért a gázszerződésről nem mondhat el többet annál, hogy kedvezménnyel vásárol Magyarország gázt Oroszországtól.
Soha nem mi ragaszkodunk ennek a titkosításához
– jegyezte meg.
Mindenki megkapja a januári kompenzációt az is aki éves átalányban fizet
Mindenki megkapja a januári kompenzációt az is aki éves átalányban fizet.
Mindenkit abba a helyzetbe akarunk hozni mintha ez a január nem tért volna el egy átlagos januártól
– emelte ki. Arról, hogy ezt hogyan fogják kivitelezni, azt mondta
Az ő januári átlagfogyasztásuk és a megnövekedett átlagfogyasztás is végső soron kiszámítható, egész egyszerűen azért mert amit pontosan lehet a rendszerbe látni hogy mennyivel növekedett meg a gáz fogyasztásának az átlaga és átalány fogyasztóknál is ezt pontosan meglehet mondani. Ebben az esetben el kell nekik számolni a januári többletet.
Magyarországon nem párttagkönyv alapján jár a kitüntetés
Magyarországon nem párttagkönyv alapján adunk kitüntetéseket, fel sem merül, hogy valakinek politikai hűségnyilatkozatot kell tennie – mondta Gulyás arra a kérdésre, hogy miért adtak állami kitüntetést Kapitány Istvánnak korábban.
Gulyás Gergely: A földgáz mellett az árammal is foglalkozni fogunk
Gulyás Gergely az ATV kérdésére elmondta, hogy négy területen segít a kormány a fűtés terén: távhő, gáz, tűzifa és áram. A szociális tűzifaigénylésnél nincs felső határ, a többi területen most intézkednek.
A miniszter szerint a távhőnél, gáznál és áramnál nagy valószínűséggel automatizmust lehet élesíteni, a tűzifánál azonban marad az igénylés.
Nem fordulhat elő, hogy valaki részt akar venni a támogatásban, de nem fog tudni támogatást kapni
– hangsúlyozta Gulyás.
A magyar Országgyűlés nem fogja ratifikálni a Mercosur-egyezményt
„Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Magyarországon ne kelljen semmilyen kárt elszenvednie a gazdáknak” – fogalmazott az EU-Mercosur-egyezményről Gulyás Gergely.
Az ideiglenes alkalmazás kizárása azt jelenti, hogy a nemzeti ratifikációk nélkül nem alkalmazható az egyezmény. Amíg a magyar Országgyűlésben jobboldali többség van, addig nem fogja ratifikálni
– tette világossá a miniszter.
A miniszterelnöknek nincsenek nemzetközi ambíciói
Gulyás Gergely a HetiTV és a BreuerPress kérdésére elmondta, hogy mivel a Béketanács ezekben a percekben alakul meg, ezért még nem alakult ki pontos munkamegosztási rendszer.
A magyar miniszterelnöknek nincsenek nemzetközi ambíciói, nem akar nemzetközi pozíciókat szerezni
– tette hozzá a miniszter utalva arra, hogy Orbán Viktor továbbra is Magyarországgal szeretne elsősorban foglalkozni.
Majdnem félig vannak még a gáztározók
Gulyás Gergely elárulta, a gáztárolók töltöttsége majdnem 50 százalékos, ez megnyugtató, a lakosság ellátáshoz 137 téli napra lenne elegendő, de folyamatosak a gázszállítások.
Gulyás Gergely beszélt az energetikai piacon keletkezett extra haszonról is
A múlt héten jelentették be a napenergia-tároló programot, monda a tárcavezető arra a kérdésre, hogy mit tett a kormány azért, hogy kevesebb energiát fogyasszunk. Gulyás szerint ezzel a gázfogyasztás is csökkenni fog.
Az energetikai piacon keletkezett extra haszon az időjárás következtében, a többletfogyasztásból származó extraprofit.
A miniszter nem gondolja, hogy egyeztetni kellett volna az energetikai cégekkel előre a rezsiszabályozásról.
Ha a Nemzetgazdasági Minisztérium kidolgozza a szabályozás részleteit, akkor lesz ilyen egyeztetés
– tette hozzá.
Az ukránoknak semmi köze ahhoz, hogy mi milyen petíciót indítunk
A szuverenitás semmibe vételének, és a belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekintjük, amit az ukrán kormány megenged magának. Az, hogy Magyarország nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy mire költsék a magyar adófizetők pénzét, az semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára
– mondta Gulyás Gergely arra, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán azt közölte, hogy Kijevben bekérették a magyar nagykövetet, miután a magyar kormány világossá tette, nem vesz részt abban, hogy 800 milliárd dollárnyi összeget költsön az Európai Unió Ukrajna finanszírozására.
Ma találkozik Orbán Viktor és Donald Trump
Gulyás Gergely elárulta, a miniszterelnök Béketanács alapító okiratának aláírásával kapcsolatban találkozik az amerikai elnökkel, erre a következő egy órában kerül sor.
Nem fizetünk azért, hogy a Béketanácshoz csatlakozzunk
Magyarország nem fizet a Béketanácshoz való csatlakozásáért
mondta Gulyás Gergely. Ennek ellenére elterjedt az álhír, hogy majd be kell fizetnie jelentős összegeket a tagországoknak, de ezt Fehér Ház is cáfolta.
A baloldal rezsijavaslata csak az emberek 20 százalékának tenne jót
A DK elnöke, Dobrev Klára azt követelte, hogy emelje meg a kormány a kedvezményes mennyiséget a kedvezményes áram és gázfogyasztásnál.
„A DK tett egy ezzel kapcsolatos javaslatot, ami egy kedvezményes sáv-emelés határozat, erre rácsatlakozott a Tisza Párt is és szó szerint ugyanazt javasolták” – kezdte reakcióját Gulyás Gergely.
Szerinte az ellenzéki pártok javaslata keveseknek és elsősorban a gazdagoknak segítene. Kifejtette, hogy a kedvezményes határon belül marad a fogyasztók 80 százaléka, ugyanis ha valaki a sáv határokat feljebb tolja, az azoknak segít, akik az extrém magas fogyasztások ellenére is bekerülnek a kedvezményes sávba. A miniszter szerint vannak speciális esetek, de a 20 százalék jellemzően azért fizet többet, mert nagyobb házban él, vagyis a Tisza és a DK javaslata a gazdagabbaknak segítene.
A rezsistop automatikusan mindenkinek jár
A januári rezsistop automatikusan mindenkinek jár majd, azt nem kell külön kérvényezni. Ezt a szolgáltató – ami a legtöbb esetben az MVM –, fogja jóváírni – mondta Gulyás Gergely, újságírói kérdésre. A miniszter a költségekről azt mondta, hogy a forrásokat a Nemzetgazdasági Minisztériumnak kell biztosítania.
Nem akarjuk finanszírozni Ukrajnát – indul a nemzeti petíció!
A kormány tárgyalt a nemzeti petícióról is. A miniszter elmondta, február elején indul majd az ívek kézbesítése. A nemzeti petíciónak külön aktualitást ad, hogy Európa továbbra is finanszírozni kívánja az ukrajnai háborút. Az EU 193 milliárd eurót már Ukrajnába küldött, 93 milliárd euróról a napokban döntenek Brüsszelben, de Ukrajna további 800 milliárd eurót követel a következő tíz évre.
Mi nem akarjuk finanszírozni a háború költségeit, és nem akarjuk finanszírozni az ukrán állam működését sem”
– jelentette ki Gulyás Gergely. Ezért kiemelten fontosnak nevezte, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti petícióban.
Orbán Viktor felhatalmazással érkezik Davosba
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány felhatalmazta a miniszterelnököt a Béketanácsban való részvételre, ennek megfelelően
Orbán Viktor ma a svájci Davosban tárgyal.
A Donald Trump által életre hívott Béketanácsban való részvétel semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár – hangsúlyozta Gulyás Gergely, reagálva a baloldali sajtóban megjelent kritikákra.
Munkacsoport dolgozik a hideg miatt megemelkedett költségek optimalizálásán
Gulyás Gergely a kormányülésen elfogadott legfontosabb intézkedésekről szólva elmondta: döntöttek a januári hideg idő által előállt helyzetről. Köszönetet mondott az operatív törzs tagjainak, akik „emberfeletti teljesítményt nyújtottak nehéz helyzetben”. Elmondta, hogy a nagy hideg egyik következménye, hogy a megnövekedett fűtési igény magasabb számlákat eredményez. 15 éve nem volt ennyire hideg Magyarországon. Ennek plusz költségeitől meg kell óvni a magyar fogyasztókat, családokat.
Ezért a kormány lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével egy munkacsoportot állítottak fel, amely egy hét múlva fog beszámolni az elért eredményekről - jelentette be Gulyás Gergely.
Így segít a magyar kormány
„Rendkívüli hidegben rendkívüli segítség:
a kormány átvállalja a januári többlet gáz- és távhőfogyasztás költségeit a családoktól”
– írták Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.
Hozzátették: a szociális tűzifát továbbra is biztosítják a rászorulók számára.
