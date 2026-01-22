A szerdai kormányülésen elfogadott és a miniszterelnök által bejelentett januári rezsistop részleteit ismerteti Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Cikkünk frissül.



A baloldal máris támadja a rezsistopot

Gulyás Gergely szerdai Facebook-posztjában közölte: Magyar Péter máris a kormány döntését, a januári rezsistopot támadja. „A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta” – fogalmazott a miniszter.