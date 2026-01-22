Hírlevél
Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Tragédia

Őrült száguldás előzhette meg Jákli Mónika tragédiáját – megszólalt egy szakértő

A szerdai kormányülésen elfogadott és a miniszterelnök által bejelentett januári rezsistop részleteit ismerteti Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Kormányinfó 10 órakor kezdődik, kövesse frissülő szöveges beszámolónkat!
Cikkünk folyamatosan frissül

A szerdai kormányülésen elfogadott és a miniszterelnök által bejelentett januári rezsistop részleteit ismerteti Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Cikkünk frissül.


A baloldal máris támadja a rezsistopot

Gulyás Gergely szerdai Facebook-posztjában közölte: Magyar Péter máris a kormány döntését, a januári rezsistopot támadja. „A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta” – fogalmazott a miniszter.

 

09:54
January 22, 2026
Így segít a magyar kormány

„Rendkívüli hidegben rendkívüli segítség: 

a kormány átvállalja a januári többlet gáz- és távhőfogyasztás költségeit a családoktól” 

– írták Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

Hozzátették: a szociális tűzifát továbbra is biztosítják a rászorulók számára.


 

09:48
January 22, 2026
Gulyás Gergely: A baloldal máris támadja a rezsistopot

Gulyás Gergely szerdai Facebook-posztjában közölte: a januári rezsistop bevezetésével ismét kiderült, hogy 

ha esik, ha fúj, ha fagy, a családoknak érdemi védelmet csak az Orbán-kormány tud garantálni.” 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: Magyar Péter máris a kormány döntését támadja. „A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta” – fogalmazott Gulyás Gergely.

