A miniszter elmondta, miért csatlakozik Magyarország a Béketanácshoz

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a mai világpolitikában világos törésvonal húzódik az országok között: egyesek a béke mielőbbi elérésére törekednek, mások viszont tetteikkel a háború elhúzódását segítik. Gulyás Gergely hangsúlyozta: Magyarország következetesen a béke oldalán áll.
gulyás gergelymagyarországbéketanácsháborúbéke

Ma már nem lehet elkenni a különbségeket az egyes államok politikája között – erről Gulyás Gergely beszélt csütörtökön a kormányinfón. Megfogalmazása szerint vannak országok, amelyek békét akarnak, és mielőbb lezárnák a Magyarország szomszédságában zajló háborút, míg mások – retorikájuktól függetlenül – döntéseikkel a konfliktus fenntartásához járulnak hozzá.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely elmondása szerint világos törésvonal húzódik manapság az országok között (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Magyarország a béke oldalán áll

A miniszter rámutatott: Magyarország ezzel az állásponttal erős kisebbségben van az Európai Unión belül, mivel az uniós tagállamok többsége inkább a háború meghosszabbítását eredményező lépéseket támogatja. Gulyás Gergely szerint ez a különbség ma már egyértelműen látható a nyilatkozatok és a konkrét politikai döntések szintjén is.

Kiemelte azt is, hogy azok az országok, amelyek aláírják a Béketanács alapokmányát, világos állásfoglalást tesznek a béke mellett. Mint fogalmazott, Magyarország csatlakozásának legfőbb oka is az, hogy a jelenlegi helyzetben a békét képviselő államok között a helye. Hozzátette: bár a kezdeményezés jövőjét ma még nehéz megítélni, a békepárti álláspont nemcsak magyar nemzeti érdek, hanem hosszú távon Európa érdeke is.

