A miniszter elmondta, miért csatlakozik Magyarország a Béketanácshoz

Ma már nem lehet elkenni a különbségeket az egyes államok politikája között – erről Gulyás Gergely beszélt csütörtökön a kormányinfón. Megfogalmazása szerint vannak országok, amelyek békét akarnak, és mielőbb lezárnák a Magyarország szomszédságában zajló háborút, míg mások – retorikájuktól függetlenül – döntéseikkel a konfliktus fenntartásához járulnak hozzá.
Magyarország a béke oldalán áll
A miniszter rámutatott: Magyarország ezzel az állásponttal erős kisebbségben van az Európai Unión belül, mivel az uniós tagállamok többsége inkább a háború meghosszabbítását eredményező lépéseket támogatja. Gulyás Gergely szerint ez a különbség ma már egyértelműen látható a nyilatkozatok és a konkrét politikai döntések szintjén is.
Kiemelte azt is, hogy azok az országok, amelyek aláírják a Béketanács alapokmányát, világos állásfoglalást tesznek a béke mellett. Mint fogalmazott, Magyarország csatlakozásának legfőbb oka is az, hogy a jelenlegi helyzetben a békét képviselő államok között a helye. Hozzátette: bár a kezdeményezés jövőjét ma még nehéz megítélni, a békepárti álláspont nemcsak magyar nemzeti érdek, hanem hosszú távon Európa érdeke is.