A miniszter elmondta, miért csatlakozik Magyarország a Béketanácshoz

Ma már nem lehet elkenni a különbségeket az egyes államok politikája között – erről Gulyás Gergely beszélt csütörtökön a kormányinfón. Megfogalmazása szerint vannak országok, amelyek békét akarnak, és mielőbb lezárnák a Magyarország szomszédságában zajló háborút, míg mások – retorikájuktól függetlenül – döntéseikkel a konfliktus fenntartásához járulnak hozzá.

Gulyás Gergely elmondása szerint világos törésvonal húzódik manapság az országok között (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Magyarország a béke oldalán áll

A miniszter rámutatott: Magyarország ezzel az állásponttal erős kisebbségben van az Európai Unión belül, mivel az uniós tagállamok többsége inkább a háború meghosszabbítását eredményező lépéseket támogatja. Gulyás Gergely szerint ez a különbség ma már egyértelműen látható a nyilatkozatok és a konkrét politikai döntések szintjén is.