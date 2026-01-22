Gulyás Gergely: Magyarország nem akarja Ukrajnát finanszírozni, ezért indul a nemzeti petíció

„A szuverenitás semmibevételének és a magyar belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekinti a kormány, hogy Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Hangsúlyozta: semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük.

Fotó: Ladóczki Balázs

Ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna - amitől a Jóisten óvjon bennünket - akkor se tartozna rá. Ez kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni

– szögezte le a miniszter kérdésre válaszolva. Értékelése szerint ez az ügy jól mutatja az ukrán kormánynak a magyar döntésekhez való hozzáállását, amely azt az alapvető jogot vitatja el, hogy mi döntsünk a saját ügyeinkben.

A kormányinfón Gulyás elmondta, Magyarország nem akar többet fizetni gázért és benzinért, mint amennyit most fizet, nem akarja finanszírozni a háború költségeit, és nem akar Ukrajnának sem fizetni, az ukrán állam működésének fenntartása az ukránok feladata.

Gulyás Gergely azt mondta, a következő napokban a nyilvánosság is megismerheti nemzeti petíció tartalmát, amely "

annak az európai törekvésnek az aktualitása miatt szükséges, hogy Európa továbbra is úgy gondolja, a háborút és a háború meghosszabbítását, továbbá Ukrajna működését Európának kell finanszíroznia.

Emlékeztetett arra, hogy 193 milliárd euró európai adófizetői pénzt már az unió Ukrajnába küldött, további 90 milliárdot szerdán szavazott meg az Európai Parlament, és Ukrajna további 800 milliárdot kér a következő tízéves működésére, ami a katonai kiadásokat teljes egészében nem is tartalmazza. Gulyás Gergely rámutatott, az ukrán állam működésének fenntartása az ukránok feladata, ahogy a magyar állam működését sem finanszírozza a magyar adófizetőkön kívül más.