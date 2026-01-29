Brüsszel átlépett egy határt – megszólalt Gulyás Gergely

Hírlevél
Az Európai Bíróság azért marasztalta el hazánkat, mert az ENSZ egyik szakosított szervénél a kannabisz átsorolása ellen szavazott. Ez a döntés sajnos precedensértékű, és a lehető legnegatívabb precedenst teremti: egyszerre sérti a magyar szuverenitást és egyszerre egy lépés a drogliberalizáció felé. Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van! Amíg hazánkban nemzeti kormány van, addig drogliberalizáció nem lesz! – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Mutatjuk a részleteket!
Gulyás GergelyENSZkábítószerekbrüsszeli tervBrüsszel diktáleurópai bíróságmagyar szuverenitásdrogliberalizáció

Gulyás Gergely a Kormányinfón emlékeztetett: az Európai Bíróság azért marasztalta el hazánkat, mert az ENSZ egyik szakosított szervénél a kannabisz átsorolása ellen szavazott. Ez a döntés sajnos precedensértékű, és a lehető legnegatívabb precedenst teremti: egyszerre sérti a magyar szuverenitást és egyszerre egy lépés a drogliberalizáció felé – jelezte.

Budapest, 2026. január 29. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 29-én. MTI/Máthé Zoltán
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A magyar szuverenitást sérthetetlennek tartjuk – emelte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve: nem fordulhat az elő, hogy az Európai Unió iránymutatást adjon Magyarországnak arról, hogy egy másik nemzetközi szervezetben hogyan kell szavazni. Még ennél is fontosabbnak tartjuk azt a másik elvi kérdést, hogy

Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van! Amíg hazánkban nemzeti kormány van, addig drogliberalizáció nem lesz!

– közölte.

A kormány ezért úgy döntött, hogy az alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól, tehát az Európai Bíróság által meghozott döntés és a magyar alaptörvény összhangjának vizsgálatát fogják kérni – hangsúlyozta Gulyás Gergely. 

