Brüsszel átlépett egy határt – megszólalt Gulyás Gergely

Gulyás Gergely a Kormányinfón emlékeztetett: az Európai Bíróság azért marasztalta el hazánkat, mert az ENSZ egyik szakosított szervénél a kannabisz átsorolása ellen szavazott. Ez a döntés sajnos precedensértékű, és a lehető legnegatívabb precedenst teremti: egyszerre sérti a magyar szuverenitást és egyszerre egy lépés a drogliberalizáció felé – jelezte.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A magyar szuverenitást sérthetetlennek tartjuk – emelte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve: nem fordulhat az elő, hogy az Európai Unió iránymutatást adjon Magyarországnak arról, hogy egy másik nemzetközi szervezetben hogyan kell szavazni. Még ennél is fontosabbnak tartjuk azt a másik elvi kérdést, hogy

Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van! Amíg hazánkban nemzeti kormány van, addig drogliberalizáció nem lesz!

– közölte.

A kormány ezért úgy döntött, hogy az alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól, tehát az Európai Bíróság által meghozott döntés és a magyar alaptörvény összhangjának vizsgálatát fogják kérni – hangsúlyozta Gulyás Gergely.