Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Riasztottak a tudósok: ketté fog szakadni az egyik kontinens

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Nem fizetünk az ukrán hitelért

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemzeti petíciót indít a kormány – jelentette be Gulyás Gergely, aki hangsúlyozta: a háború költségeit nem a magyar családoknak kell viselniük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyUkrajnanemzeti petíció

Gulyás Gergely „Nem fizetünk” felirattal kezdett Facebook-bejegyzésben, a kormány nemzeti petíciót indít Brüsszel döntései ellen. A Miniszterelnökséget vezető miniszter három pontban foglalta össze a kabinet álláspontját: Magyarország nem finanszírozza az orosz-ukrán háborút, nem vállalja az ukrán állam működésének fedezését a következő tíz évben, és nem fogad el magasabb rezsiköltségeket a háború következményeként.

Budapest, 2026. január 22.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 22-én.MTI/Máthé Zoltán
Gulyás Gergely Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország nem kíván részt venni az Európai Unió közös hitelprogramjában, amely Ukrajna finanszírozását szolgálná. A kormány álláspontja szerint a közös eladósodás hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket róna a tagállamokra, miközben a háború lezárására továbbra sincs garancia.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!