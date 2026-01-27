Gulyás Gergely: Nem fizetünk az ukrán hitelért

Gulyás Gergely „Nem fizetünk” felirattal kezdett Facebook-bejegyzésben, a kormány nemzeti petíciót indít Brüsszel döntései ellen. A Miniszterelnökséget vezető miniszter három pontban foglalta össze a kabinet álláspontját: Magyarország nem finanszírozza az orosz-ukrán háborút, nem vállalja az ukrán állam működésének fedezését a következő tíz évben, és nem fogad el magasabb rezsiköltségeket a háború következményeként.

Gulyás Gergely Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország nem kíván részt venni az Európai Unió közös hitelprogramjában, amely Ukrajna finanszírozását szolgálná. A kormány álláspontja szerint a közös eladósodás hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket róna a tagállamokra, miközben a háború lezárására továbbra sincs garancia.