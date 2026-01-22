Gulyás Gergely: A Tisza nem tud Brüsszelnek nemet mondani fontos ügyekben

Hírlevél
Az Európai Bizottság ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament csütörtökön elvetette. A javaslatot 165 képviselő támogatta, 390-en ellene szavaztak, 10-en tartózkodtak. A bizalmatlansági indítványt a Patrióták Európáért frakció – amelynek a fideszes képviselők is tagjai – nyújtotta be, mert kifogásolta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását.
Gulyás GergelyBrüsszelTisza PártKormányinfó

Az Európai Parlament eljárási szabályzata értelmében a bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők egytizedének - jelenleg legalább 72 EP-képviselőnek - a támogatása szükséges. Az indítvány elfogadásához a leadott szavazatok kétharmados többsége, valamint az EP teljes létszámának többsége lett volna szükséges. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón beszélt az indítvány és a Tisza Párt kapcsolatáról.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón többek közt a Tisza Pártról beszélt (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

Gulyás Gergely a magyar kormány nevében reagált

Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón úgy reagált a hírre, hogy a magyar baloldal, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció fontos dolgokban képtelen nemet mondani Brüsszelnek. A miniszter kifejtette, 

elvi elkötelezettséget vállaltak az ukrajnai háború támogatása mellett, de a támogatást, a védelmet, sőt sokan még a büntetlenséget is Brüsszelből kapják.

A Tisza annak a pártcsaládnak a tagja, amely a Mercosur legnagyobb támogatója, Magyar Péter főnöke kijelentette, Manfred Weber, hogy a szavazás ellenére léptessék életbe a Mercosur-egyezményt. A gazdák tiltakozása ellenére a Néppárt tagjai szavazták meg a legnagyobb arányban a megállapodás aláírását. Szuverén magyar politikára a jelenlegi csak a nemzeti kormánytól számíthatunk”

 - jelentette ki a miniszter.

 

