Gulyás Gergely: A Tisza csomagban árulja Brüsszelt, Webert és Zelenszkijt

Egy csomag, egy érdek – Brüsszeltől Kijevig

Álláspontja szerint Brüsszel a gazdák ellenfele, Ursula von der Leyen és Manfred Weber ugyanazt a politikát képviseli, mint Volodimir Zelenszkij, aki az ukrán élelmiszerek uniós piacra juttatásában érdekelt. A bejegyzés azt állítja, hogy ez közvetlen veszélyt jelent a magyar gazdákra, akiknek versenyhátrányt okozna a gyengébb minőségű, olcsó import. A gondolatmenetet Orbán Viktor korábbi kijelentése foglalja keretbe, miszerint:

Ha a Tiszát kapod, akkor kapsz mellé egy von der Leyent, egy Webert, meg még egy Zelenszkijt is”.

A kormány értelmezése szerint a választás nem pártok, hanem érdekek között zajlik: nemzeti agrárvédelem vagy brüsszeli csomagpolitika.