Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Élőben láthatta mindenki, ahogy az extrém mászó történelmet ír a felhőkarcolón – videó

gulyás gergely

Gulyás Gergely: A Tisza csomagban árulja Brüsszelt, Webert és Zelenszkijt

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergely szerint Brüsszel, az Európai Néppárt és Ukrajna érdekei egy irányba mutatnak, és ebbe a csomagba illeszkedik a Tisza Párt is. A kormány álláspontja világos: ami Brüsszelnek jó, az a magyar gazdáknak rossz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gulyás gergelyukrajnatisza pártbrüsszelvon der leyen

Gulyás Gergely közösségi oldalán világos politikai képletet vázolt fel: Brüsszel és szövetségesei a magyar mezőgazdaság érdekeivel szemben politizálnak, miközben Ukrajna uniós csatlakozását és az ukrán élelmiszerek beáramlását sürgetik. Gulyás szerint ebben az irányban mozog a Tisza Párt vezetése is, amely így egy közös politikai csomag részeként jelenik meg.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely szerint a csomagba beletartozik Von der Leyen, Weber és Zelenszkij is (Forrás: NurPhoto)
Ukrajna újjáépítését az európai polgárok fizetnék – erről szól Brüsszel terve

Egy csomag, egy érdek – Brüsszeltől Kijevig

Álláspontja szerint Brüsszel a gazdák ellenfele, Ursula von der Leyen és Manfred Weber ugyanazt a politikát képviseli, mint Volodimir Zelenszkij, aki az ukrán élelmiszerek uniós piacra juttatásában érdekelt. A bejegyzés azt állítja, hogy ez közvetlen veszélyt jelent a magyar gazdákra, akiknek versenyhátrányt okozna a gyengébb minőségű, olcsó import. A gondolatmenetet Orbán Viktor korábbi kijelentése foglalja keretbe, miszerint: 

Ha a Tiszát kapod, akkor kapsz mellé egy von der Leyent, egy Webert, meg még egy Zelenszkijt is”.

 A kormány értelmezése szerint a választás nem pártok, hanem érdekek között zajlik: nemzeti agrárvédelem vagy brüsszeli csomagpolitika.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!