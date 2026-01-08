Gulyás Gergely: Ukrajna Európából akar élni a következő tíz évben

Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltéríti a lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól – közölte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón kijelentette, hogy Ukrajna helye nem az Európai Unióban van.

Gulyás Gergely: Ukrajna helye nem az Európai Unióban van Fotó: Mirkó István

Ukrajna EU-s csatlakozása elfogadhatatlan

A miniszter úgy fogalmazott, a legnagyobb aggodalommal állapította meg a kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott húszpontos ukrán tervben 2027. január elsejei belépés szerepel.

Gulyás Gergely ezt a dátumot teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek nevezte.

Meglátása szerint ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai-védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt mindennapi állami működésére.

– Ebből az összegből 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy 60 éven át családtámogatást fizetni. Ez a pénz a tizenegyszerese az uniótól Magyarország által 2004 óta nettó értéken kapott forrásoknak – mutatott rá, hozzátéve, hogy nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni.

– Azt látjuk, hogy Ukrajna tíz éven keresztül gyakorlatilag Európából akar élni, ez már nem a védekezés költsége – húzta alá a miniszter, majd emlékeztetett, reális esélye az amerikai béketervnek van, az Európai Uniónak nem osztottak lapot és nem kapott helyett a tárgyalóasztalnál, ezért különböző kétségbeesett és elsősorban látványra törekvő utóvédharcok vannak.