Amit az ukránok tesznek, az elfogadhatatlan – videó

Mi azt a szuverenitás semmibevételének és a belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekintjük, amit az ukrán kormány megenged magának, hiszen az, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük, az semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára” – mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzésében pénteken.
Gulyás Gergely: Ez magyar szuverenitási kérdés
A miniszter ezzel kapcsolatban kifejtette, ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna, – amitől a Jóisten óvjon bennünket, tette hozzá – akkor se tartozna rá. Gulyás leszögezte, kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni nemzeti petíció keretében, választásokon, az általuk meghatalmazott képviselők.
Az ukránoknak semmi közük hozzá"
– tette hozzá a miniszter, megjegyezve, ez jól mutatja azt a hozzáállását az ukrán kormánynak a magyar kormányhoz és a magyar döntésekhez, amely egész egyszerűen
azt az alapvető jogot vitatja el tőlünk, hogy mi döntsünk a saját ügyeinkben.
Gulyás Gergely felhívta arra is a figyelmet, hogy
Magyarország sosem szólt bele, hogy az ukránok mire költik a saját pénzüket.
Ahogyan a miniszter fogalmazott:
Ha az Európai Unió pénzét aranyvécékre költik, és a korrupciónak olyan fokát honosítják meg, ami még abban a régióban is ismeretlen volt, akkor ezt esetleg észrevételezzük, de ezen túlmenően
mi nem szóltunk abba bele, hogy az ukrán adófizetők pénzét az ukrán kormány mire kívánja költeni, és elvárjuk, hogy ez viszont is így legyen.”