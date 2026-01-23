Amit az ukránok tesznek, az elfogadhatatlan – videó

Mi azt a szuverenitás semmibevételének és a belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekintjük, amit az ukrán kormány megenged magának, hiszen az, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük, az semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára” – mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzésében pénteken.

Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely: Ez magyar szuverenitási kérdés

A miniszter ezzel kapcsolatban kifejtette, ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna, – amitől a Jóisten óvjon bennünket, tette hozzá – akkor se tartozna rá. Gulyás leszögezte, kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni nemzeti petíció keretében, választásokon, az általuk meghatalmazott képviselők.

Az ukránoknak semmi közük hozzá"

– tette hozzá a miniszter, megjegyezve, ez jól mutatja azt a hozzáállását az ukrán kormánynak a magyar kormányhoz és a magyar döntésekhez, amely egész egyszerűen