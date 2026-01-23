Amit az ukránok tesznek, az elfogadhatatlan – videó

Hírlevél
Amit az ukrán kormány megenged magának a szuverenitás semmibevételének és a belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekintjük – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzésében pénteken. Gulyás Gergely ezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy Zelenszkij kifogásolta a nemzeti petíciót.
Mi azt a szuverenitás semmibevételének és a belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekintjük, amit az ukrán kormány megenged magának, hiszen az, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük, az semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára” – mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzésében pénteken.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely: Ez magyar szuverenitási kérdés

A miniszter ezzel kapcsolatban kifejtette, ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna, – amitől a Jóisten óvjon bennünket, tette hozzá – akkor se tartozna rá. Gulyás leszögezte, kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni nemzeti petíció keretében, választásokon, az általuk meghatalmazott képviselők.

Az ukránoknak semmi közük hozzá"

– tette hozzá a miniszter, megjegyezve, ez jól mutatja azt a hozzáállását az ukrán kormánynak a magyar kormányhoz és a magyar döntésekhez, amely egész egyszerűen

azt az alapvető jogot vitatja el tőlünk, hogy mi döntsünk a saját ügyeinkben.

Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

Gulyás Gergely felhívta arra is a figyelmet, hogy

Magyarország  sosem szólt bele, hogy az ukránok mire költik a saját pénzüket.

Ahogyan a miniszter fogalmazott:

Ha az Európai Unió pénzét aranyvécékre költik, és a korrupciónak olyan fokát honosítják meg, ami még abban a régióban is ismeretlen volt, akkor ezt esetleg észrevételezzük, de ezen túlmenően

mi nem szóltunk abba bele, hogy az ukrán adófizetők pénzét az ukrán kormány mire kívánja költeni, és elvárjuk, hogy ez viszont is így legyen.”

