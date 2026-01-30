Büntetett előéletű romák zavarhatták meg a gyöngyösi Lázárinfót

A Magyar Nemzet helyi forrásokra hivatkozva arról számol be, hogy a csütörtöki gyöngyösi Lázárinfót erőszakos bekiabálásokkal megzavaró csoport tagjai között büntetett előéletű romák is voltak.

A gyöngyösi rendzavaró bekiabálók a Tisza Párt aktivistái lehettek

Mint ismeretes, szervezett provokáció zavarta meg Lázár János gyöngyösi Lázárinfóját, ahol egy hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni az eseményt.

A fórum elején egy hangoskodó csoport szervezett provokációval zavarta meg az eseményt. A bekiabálások és az erőszakos fellépés nem egy spontán tiltakozásra, hanem egy előre megtervezett akcióra utalt.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a rendbontásban részt vevők között több olyan személy is megjelent, akiket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe. A lap értesülése szerint akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

A fórumon a minisztert egy csepeli roma férfi is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről, amely miatt Lázár János egyébként már bocsánatot kért. A tárcavezető azt mondta, az ő fejében nincs olyan, hogy valaki cigány vagy nem, mert mindnyájan magyarok vagyunk.

Nincs cigány vagy nem cigány. Ebben az országban mindenki magyar"

– jelentette ki. A miniszter válasza közben, de már előtte is a terem külső részéből is ordítozás hallatszott. A tárcavezető megkérte a provokálókat, hogy nyugodjanak meg, és hozzátette:

Magyar Péter uszítja a cigányokat a többség ellen."

A Magyar Nemzet írása szerint több jel alapján a bekiabálók a Tisza Párt aktivistái lehettek. Erre utalnak közösségi médiás bejegyzések is.

A lap megjegyzi azt is, hogy a provokálók egyébként mindössze öt percet kiabáltak a teremben, majd kimentek az épület elé és sajtótájékoztatót tartottak. A csoport tagja volt Lőcsei Lajos, a Momentum roma politikusa is. A Momentum pedig maga jelentette be, hogy nem indul az idei országgyűlési választáson, mégpedig azért, hogy ne akadályozza Magyar Péter hatalomra kerülését.