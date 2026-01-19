Zsigmond Barna Pál: A háború nem poén tárgya

A háború nem poén tárgya – erről írt közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, miután bírálta azokat a tiszás influenszereket, akik szerinte vezényszóra, gúnyos hangnemben beszélnek egy valódi fegyveres konfliktusról.

A háború nem poén – Zsigmond Barna Pál bírálta a tiszás influenszereket Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Az államtitkár bejegyzésében hangsúlyozta: egy olyan háborúról van szó, amelyben közel egymillió ember halt meg, és amelynek következményeit ma is elszenvedik az érintettek. Zsigmond Barna Pál szerint különösen súlyos, hogy Kárpátalján magyarokat is erőszakkal hurcolnak el katonának, miközben a közösségi médiában cinikus megjegyzések és influenszer-posztok jelennek meg a háborúról.

Zsigmond Barna Pál személyes emlékeit is felidézte. Mint írta, még élénken emlékszik a délszláv háború időszakára, amikor a vajdasági magyarok élete egyik napról a másikra omlott össze. Pontosan tudja, mit jelent, amikor eltűnik a béke, és párhuzamot lát a múlt eseményei és a mai kárpátaljai helyzet között.

Az államtitkár arra is kitért, hogy öt fia van, és nem akarja, hogy mások háborúját kelljen megvívniuk. Hozzátette: nem kívánja azt sem, hogy akár azok a fiatalok kerüljenek a frontra, akik ma gúnyolódva beszélnek a háborúról. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy mások tragédiáját relativizálják vagy nevetség tárgyává tegyék.

Zsigmond Barna Pál bejegyzésében egyértelművé tette, hogy álláspontja szerint a cinizmus és a politikai gúny nem vezet sehova. Mint fogalmazott, nem hagyják, hogy azok a hangok, amelyek korábban más válságokon is gúnyolódtak, belerángassák Magyarországot egy nemzeti tragédiába.

A magyar kormány álláspontja változatlan: a magyar emberek oldalán állnak, és a béke oldalán. A háborút pedig – hangsúlyozta – nem lehet és nem is szabad poénként kezelni.