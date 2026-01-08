Mutatjuk, miért és hogyan készíti elő a brüsszeli elit a háborút

A háború európai kiszélesítését készíti elő egy pénzügyi és katonai elit Brüsszelben – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál szerint a titkos elit vezető politikusok és katonai vezetőkből áll, akik sorra nyilatkoznak arról, hogy fegyverkezni kell és hogy a háború elkerülhetetlen Oroszországgal. Ennek érdekében pedig egyre több országban vezetik be a sorkatonaságot, és vetnek ki adókat a fegyverkezési őrület finanszírozására.

A háború előkészítésén dolgozik a brüsszeli elit (Fotó: AFP)

Háború: a brüsszeli elit haditerve egybecseng a Tisza Párt terveivel

Mi az érdekük, miért akar ez az elit egy akár példátlan pusztítással járó háborút? A válasz igencsak kézenfekvő, a pénzügyi és bankszektor ugyanis hatalmas összegeket keres a háborún.

Mióta az EU legnagyobb gazdaságában, Németországban a világ legnagyobb vagyonkezelő pénzügyi óriása, a BlackRock egyik egykori vezetője, Friedrich Merz lett a kancellár, a folyamat felgyorsult. Ukrajna gyakorlatilag már globális pénzügyi cégek irányítása alatt áll, a BlackRock, a JPMorgan és a McKinsey ad tanácsokat az ukrán kormánynak, és saját kezükbe vették Ukrajna újjáépítésének ezermilliárd dolláros üzletét – sorolta az Ellenpont, hozzátéve, hogy az uniós országok sorra vetik ki az adókat, hogy pénzt szerezzenek a háborúra, a legtöbb helyen a jövedelemadót és a társasági adót emelik.

Rámutattak,

ugyanezek a tervek jelennek meg a Tisza Párt kiszivárgott megszorító gazdasági konvergenciaprogramjában is, nem véletlenül, hiszen Magyar Pétert Merz párttársa, az egyik fő háborús uszító, Manfred Weber irányítja.

Emmanuel Macron Larry Finkkel, a Black Rock vezérigazgatójával tárgyal (Forrás: Ellenpont)

Jó üzlet a háború

A Financial Times arról írt nemrégiben, hogy a világ legnagyobb vagyonkezelője és az Egyesült Államok legnagyobb bankja, a BlackRock és a JPMorgan közreműködésével tervez Ukrajna kormánya felállítani egy olyan fejlesztési bankot, amely közpénzből finanszírozna beruházásokat, amelyek később aztán több száz milliárd dollárnyi magántőkét is bevonzhatnak.

A cikkben úgy fogalmaztak, a cél az „alacsony költségű tőke bevonása” a különböző kormányoktól, adományozóktól és nemzetközi pénzügyi intézményektől, amivel később öt-tízszer annyi magánbefektetést lehet megszerezni. A BlackRock és a JPMorgan a tanácsadás révén korán áttekinthetik a „lehetséges befektetéseket az országban”. Ez közérthető megfogalmazásban annyit tesz, hogy ennek a két szervezetnek lesz lehetősége válogatni az esetlegesen megvalósuló későbbi befektetések között.

A kijevi kormány már novemberben bevonta a munkába a BlackRock tanácsadói részlegét, a JPMorgan és a McKinsey pedig február, illetve május óta ad tanácsokat Zelenszkij kormányának a háborúban.

Mindennek jelentősége abban rejlik, hogy az ENSZ 2025 eleji jelentése szerint Ukrajna újraépítése az akkori állapot szerint is több mint 500 milliárd dollár lenne. Ennek a lebonyolítását a BlackRock és a JPMorgan Chase vállalhatja. Hogy kontextusba helyezzük az összeget, Ukrajna éves bruttó nemzeti összterméke mindössze 178 milliárd dollár, vagyis éppen harmada az újjáépítéshez számított összegnek.

A hatalmas üzletet azonban nemcsak az ország újjáépítése jelenti, hanem annak a lerombolása is: a fegyvercégek különösen komoly profitot realizáltak 2022 óta. A háború kitörése óta harmincöt állam küldött fegyversegélyeket Ukrajnába, ez 2020 és 2024 között már a globális fegyverimport 8,8 százalékát jelentette.

Ezen a téren pedig szintén fontos szereplő a BlackRock, amely több csatornán keresztül is szorosan kapcsolódik Ukrajnához. Ezek közül az egyik legfontosabb a fegyveripar. A német Rheinmetall – amely magát Ukrajna erős partnerének nevezi – jelentős profitra tett szert a Kijevnek szállított lőszereken. A német védelmi minisztérium 155 milliméteres tüzérségi lövedékekre kötött keretszerződést a vállalattal, amelynek értelmében akár több mint 330 ezer darabot is leszállíthatnak, darabonként legalább 3600 eurós áron.