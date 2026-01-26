Ha nem teszünk ellene, jövőre egész Európa háborúban állhat

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója figyelmeztetett: Brüsszel 2027-ben be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba. Ha ez megtörténik, 12 hónap múlva egész Európa háborúban áll majd – fogalmazott.
Menczer Tamás közösségi oldalán üzent a háború fenyegető közelségéről.
Nem adunk pénzt a háború finanszírozására!
A háborúhoz pénz kell. A 90 milliárd eurós hadikölcsön után Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának 10 évre. De Brüsszelnek nincs pénze, ezért a tagállamoktól akarja elvenni. Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek. Most kell egységet és erőt mutatnunk, ezért indul a Nemzeti Petíció. Nem fizetünk sem a háború finanszírozására, sem Ukrajna 10 éves finanszírozására, sem a rezsi árak emelésére.
– jelentette ki Menczer Tamás.
