Háború vagy béke - Budapest és Magyarország jövője a tét

A Fidesz–KDNP budapesti jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor és Szentkirályi Alexandra beszédei egy közös ívre fűzték fel a háború és béke kérdését, nemcsak nemzetközi, hanem kifejezetten budapesti nézőpontból is.

A háború és béke kérdése nem egy elvont külpolitikai vita, hanem a mindennapi biztonságunkat, gazdaságunkat és Budapest jövőjét meghatározó döntés – hangsúlyozta Orbán Viktor és Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi jelöltállító gyűlésén. A felszólalók egyértelművé tették, hogy a nemzeti oldal célja az, hogy Magyarország és a főváros kimaradjon a háború minden lehetséges formájából.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A következő időszak választásai nem csupán pártpolitikai küzdelmek lesznek, hanem döntések háború és béke között

Orbán Viktor a beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország csak akkor maradhat erős és sikeres, ha kimarad a háborús sodródásból. A miniszterelnök szerint a háborús logika – hadigazdaság, hadikölcsönök, fegyverkezési spirál – nem Európa érdekeit szolgálja, hanem feléli a kontinens jövőjét. Úgy fogalmazott:

A béke nem passzivitás, hanem tudatos stratégia, amely stabilitást, fejlődést és biztonságot teremt.”

A kormányfő Budapest szerepét is ebbe az összefüggésbe helyezte. Mint mondta, a főváros nem csupán a budapestiek otthona, hanem a nemzet fővárosa, amelynek felelőssége van abban, hogy Magyarország a béke oldalán maradjon. Figyelmeztetett:

Nincs erős Fidesz-kormányzás és parlamenti többség erős budapesti Fidesz nélkül, márpedig a békepárti politika megőrzéséhez erre a stabilitásra van szükség.”

Szentkirályi Alexandra beszéde ugyanezt a háborúellenes üzenetet bontotta ki várospolitikai és civilizációs síkon. Szerinte a nyugati világ válságának egyik oka, hogy vezetői feladták a békét mint alapelvet, és ma Európát egyre inkább a háború irányába tolják. Úgy fogalmazott:

A jólét, a biztonság és a béke volt az Európai Unió eredeti ígérete, mára azonban mindhárom veszélybe került.”

A fővárosi Fidesz elnöke kétféle jövőt állított szembe egymással. Az egyik a háborús és ideológiai logikát követi, amely válságot, bizonytalanságot és társadalmi feszültségeket hoz, különösen a nagyvárosokban. A másik út a békén, a renden és a biztonságon alapuló fejlődésé.

Budapest nem lehet ideológiai kísérletek terepe”

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a fővárosnak ki kell maradnia a háborús gazdaság és a külső nyomásgyakorlás világából.

Szentkirályi Alexandra szerint a háború árát mindig az emberek fizetik meg romló közbiztonsággal, megszorításokkal, elszegényedéssel. Felidézte Budapest történelmi tapasztalatát is:

A város pontosan tudja, mit jelent a háború, hiszen nyolcvan éve romok, felrobbant hidak és pusztulás határozta meg a mindennapokat. Éppen ezért a béke nem politikai jelszó, hanem létkérdés a főváros számára.”

A két beszéd közös üzenete egyértelműen az volt, hogy a következő időszak választásai nem csupán pártpolitikai küzdelmek lesznek, hanem döntések háború és béke között. Orbán Viktor és Szentkirályi Alexandra szerint Budapest és Magyarország jövője azon múlik, hogy sikerül-e megőrizni a békét, a biztonságot és a fejlődés feltételeit.