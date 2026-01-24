A béke nem jelszó, a béke életet véd, a béke jövőt véd – háborúellenes gyűlés Kaposváron élőben az Origón!

A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért. Szombaton ismét háborúellenes gyűlést tartanak, ezúttal Kaposváron, a magyar kulturális élet egyik meghatározó vidéki központjában. Élőben számolunk be az eseményről.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában

Kaposvár felkészül: a háborúellenes gyűlés programja

Az eseményt Gudics Máté, a Megasztár 2024-es győztese nyitja meg, aki előad egy dalt az István, a király című rockoperából.

A felszólalók között szerepel:

Lázár János építési és közlekedési miniszter,

Szita Károly, Kaposvár polgármestere,

Witzmann Mihály helyi országgyűlési képviselő

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője.

Az esemény fő attrakciója az „Egyenesen Viktortól” című kérdezz-felelek Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek moderátora Szita Károly lesz.

Orbán Viktor és kormánya hitt bennünk és mi is hittünk benne

78 nap múlva elsüllyesztjük a Tiszanicot”

– vezette fel a rendezvényt Rákay Philip műsorvezető.

Szita Károlyt 1994 óta választják meg folyamatosan polgármesternek Kaposváron. Felszólalása elején a polgármester elmondta, hogy sűrűek a napok, a minap a Béketanácsba hívták a miniszterelnököt és jó eséllyel a mai nap is emlékezetes lesz mindannyiunk számára.

Kaposvár új díszpolgára Kassai Lajos lett, a világ legjobb lovasíjásza – jelentette be a polgármester.

Velünk, a Fidesszel az is nyer, aki nem ránk szavaz – hangsúlyozta. A polgármester azt is hozzátette, hogy jobboldali kormányok alatt építkezünk, baloldali kormányok alatt, jobbára védekezünk.

A baloldal el eladott mindent ami a miénk volt, bevezették a tandíjat, a munkanélküliség nőtt, az ország eladósodott és közben mi fizettük Európában a legtöbbet a gázért és az áramért

– hívta fel a figyelmet szita Károly a baloldal

Az elmúlt másfél évtizedben azonban segély helyett munkát adtunk, soha nem dolgoztak ennyien tette hozzá. Nőttek a bérek, nőttek a család támogatások, megvédtük a rezsit, visszaadtuk a tizenharmadik havi nyugdíjat és most lesz tizennegyedik havi is.

Itt Kaposváron is az elmúlt 100 év legnagyobb fejlesztési programját hajtottuk végre – moindta el.

Ezek nem ígéretek, hanem tények, Orbán Viktor és kormánya hitt bennünk és mi is hittünk benne"

– mutatott rá Szita.