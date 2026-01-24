A béke nem jelszó, a béke életet véd, a béke jövőt véd – háborúellenes gyűlés Kaposváron élőben az Origón!

Hírlevél
A Kaposvár Arénában tartják ma 11 órától a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter mellett számos politikus és közéleti személy is kifejti véleményét. A Hírt TV és az Origo élőben számol be a háborúellenes gyűlés eseményeiről.
Háborúellenes GyűlésDPKKaposvár

A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért. Szombaton ismét háborúellenes gyűlést tartanak, ezúttal Kaposváron, a magyar kulturális élet egyik meghatározó vidéki központjában. Élőben számolunk be az eseményről.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában
Kaposvár felkészül: a háborúellenes gyűlés programja

Az eseményt Gudics Máté, a Megasztár 2024-es győztese nyitja meg, aki előad egy dalt az István, a király című rockoperából.

A felszólalók között szerepel:

  • Lázár János építési és közlekedési miniszter, 
  • Szita Károly, Kaposvár polgármestere,
  • Witzmann Mihály helyi országgyűlési képviselő
  • Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője.

Az esemény fő attrakciója az „Egyenesen Viktortól” című kérdezz-felelek Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek moderátora Szita Károly lesz.

Orbán Viktor és kormánya hitt bennünk és mi is hittünk benne

78 nap múlva elsüllyesztjük a Tiszanicot”

 – vezette fel a rendezvényt Rákay Philip műsorvezető.

Szita Károlyt 1994 óta választják meg folyamatosan polgármesternek Kaposváron. Felszólalása elején a polgármester elmondta, hogy sűrűek a napok, a minap a Béketanácsba hívták a miniszterelnököt és jó eséllyel a mai nap is emlékezetes lesz mindannyiunk számára.

Kaposvár új díszpolgára Kassai Lajos lett, a világ legjobb lovasíjásza – jelentette be a polgármester.

Velünk, a Fidesszel az is nyer, aki nem ránk szavaz – hangsúlyozta. A polgármester azt is hozzátette, hogy jobboldali kormányok alatt építkezünk, baloldali kormányok alatt, jobbára védekezünk.

A baloldal el eladott mindent ami a miénk volt, bevezették a tandíjat, a munkanélküliség nőtt, az ország eladósodott és közben mi fizettük Európában a legtöbbet a gázért és az áramért

– hívta fel a figyelmet szita Károly a baloldal 

Az elmúlt másfél évtizedben azonban segély helyett munkát adtunk, soha nem dolgoztak ennyien tette hozzá. Nőttek a bérek, nőttek a család támogatások, megvédtük a rezsit, visszaadtuk a tizenharmadik havi nyugdíjat és most lesz  tizennegyedik havi is.

Itt Kaposváron is az elmúlt 100 év legnagyobb fejlesztési programját hajtottuk végre – moindta el.

Ezek nem ígéretek, hanem tények, Orbán Viktor és kormánya hitt bennünk és mi is hittünk benne"

– mutatott rá Szita.

Háború lesz, vagy béke, bevándorló ország vagy magyar ország, most ezek a kérdések, mondta el a polgármester. A baloldalon megvágnák a családi adókedvezményeket megadóztatnák a nyugdíjakat – hangsúlyozta.

És ha valaki nem hinné ezeket, nézze csak meg azokat az európai országokat, ahol brüsszeli ták vannak hatalmon, ott megnyirbálni minden jóléti intézkedést, hogy elküldjék Ukrajnába.

A döntést már meghoztuk, áprilisban megerősítjük, fel győzelemre”

– zárta beszédét Kaposvár polgármestere.

A béke nem jelszó, a béke életet véd, a béke jövőt véd

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő felszólalása kezdetén elmondta a, hogy emlékszünk még azokra az időkre, amikor háború dúlta a környéket, szerencsére ezt mi már csak tankönyvekből tudhattuk meg.

Azt is hozzátette, hogy

a háború árnyéka soha nem áll meg a határoknál. Igen, elérhet hozzánk ide Somogyba is és a Balaton partjára is.

Számunkra a háborús bizonytalanság elmaradó vendégeket, bezárt éttermeket jelent. A turizmus a béke iparága, ugyanis a turista oda megy, ahol béke és biztonság van – hívta fel a figyelmet a képviselő.

A háború ott is pusztít, ahol az élet megszületik: a mezőgazdaságban.

A somogyi gazda nem háborút akar, ő vetni akar, aratni akar, termelni akar. Kiállni a gazdák mellett közös érdekünk

– mutatott rá.

Nem hagyhatjuk, hogy a brüsszeli háborús lobbi és a fegyverlobbi miatt elveszítsük gyermekeinket. Mert a fiamat meg kell és meg is fogom védeni.

A béke nem jelszó, a béke életet véd, a béke jövőt véd. Biztonság, béke, fejlődés, ezért hiszem azt, hogy mi vagyunk a biztos választás"

– hangsúlyozta a képviselő.

Cikkünk frissül…

Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője kedvcsináló videóval vezette fel a mai rendezvényt, amelyben megjegyezte:

A miniszterelnök északkelet felől várható”

 

 

