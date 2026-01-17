Háborúellenes gyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Tavaly ősszel indult el a digitális polgári körök országjárása, amely most Miskolcra érkezik. A kezdeményezés eddigi öt háborúellenes gyűlésén nagy létszámú részvételről számoltak be a szervezők, ami azt jelzi, hogy a magyarok kiállnak a béke mellett. A miskolci rendezvény szombaton 11 órakor kezdődik, és felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is.

A háború ellenes gyűlések koreográfiájában némi változás állt be de három dolgon nem változtattak – mondta el Rákay Philip műsorvezető:

mi magyarok továbbra is hangosan kiállunk a béke mellett nemet mondunk a háborúra

folytatjuk a háború ellenes gyűléseket

a szlogen sem változott: aki békét akar velünk tart.

A jelmondattal kapcsolatban a műsorvezető közölte:

mi nem szlogeneket nyúlunk le, hanem választásokat nyerünk

– utalva Magyar Péter közelmúltbeli szlogen-levédési kísérletére.

Cikkünk frissül…

Orbán Viktor megszólalt

A miniszterelnök szerint azért fontos a miskolci DPK, „mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk”.

Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát – »ameddig csak kell«. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába – »békefenntartónak«. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona – újraindították a sorkatonaságot. Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk.”

– osztotta meg gondolatait Orbán Viktor.