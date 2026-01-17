Személyesebb hangvétel, nagyobb tét: teltház a miskolci Háborúellenes Gyűlésen

Hírlevél
A miskolci Háborúellenes Gyűlésen nem a díszlet, hanem a mondanivaló került előtérbe. Orbán Viktor a közönség kérdéseire reagálva érintette mindazt, ami ma a magyar embereket foglalkoztatja: a háborút és a békét, Magyarország helyét a világban, valamint a családpolitika és a társadalmi integráció kérdéseit.
Már jóval a kezdés előtt hosszú sorokban érkeztek az emberek a miskolci DPK helyszínére. A bejutásra várók türelmesek voltak, a hangulat inkább várakozással teli, mintsem feszültséggel terhelt. Az aréna belsejében gyorsan teltek meg a lelátók: a széksorok nagy része már a program elején foglalt volt. A tér berendezése letisztult maradt, a fények és a hangosítás azonban arénához méltó, erős atmoszférát teremtettek.

Háborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor minden eddiginál emelkedettebb hangulatú Háborúellenes Gyűlésen válaszolt a kérdésekre (Fotó: Polyák Attila)

Kevesebb díszlet, több tartalom

A miskolci DPK hangulata érezhetően emelkedettebb volt a korábbi gyűlésekhez képest. Többen úgy fogalmaztak: 

A választás évére ráfordulva egyre többen érzik, mekkora tét forog kockán, és ez még inkább összekovácsolja a patriótákat. 

A program is ezt tükrözte: a szervezők láthatóan a beszédekre és az élő megszólalásokra helyezték a hangsúlyt, a látványos produkciók háttérbe szorultak, a díszlet is visszafogottabb volt a korábbi DPK-gyűlésekhez képest. A személyesebb hangvételt erősítette az is, hogy a pulpituson álló Orbán Viktor a közönség soraiból érkező kérdésekre válaszolt. A miniszterelnök egy ponton úgy fogalmazott, és talán ez volt a legfontosabb üzenet: 

Ha van erkölcsileg helyes, a magyar érdekeket képviselő álláspont, az az, hogy nem szabad belesodródott a háborúba"” 

Orbán Viktor: Jöjjön a független, szabad Magyarország!

Könnyed odaszúrás Magyar Péternek

A helyszínen egy könnyedebb, ironikus momentumnak is tanúi lehettek a résztvevők. Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője korábban nagy sikert aratott a papírmaséból készült Magyar Péter-figurával forgatott videóival. Ez a papírmasé most a DVTK Aréna előtt, nem messze a bejárattól kandikált ki egy autóból – munkatársunk természetesen megörökítette a jelenetet.

Fotó: Origo

A miskolci háborúellenes gyűlésen összességében egyértelműen érződött: a résztvevők nem csupán jelen voltak, hanem figyeltek is. A tömeg fegyelmezett, ugyanakkor aktív maradt végig, az aréna hangulata határozott és energikus volt – az esemény szinte teljes időtartama alatt „egyben maradt”.

