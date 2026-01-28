Háborúellenes országjárást indít a Fidelitas

Mohácsy István elmondta, az országjárás célja az, hogy felemeljék hangjukat Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértőjének kijelentése ellen, miszerint a fiatalokat baj esetén berántanák sorkatonának.

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (j), mellette Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán tartott sajtótájékoztatón Szegeden 2026. január 28-án.

Fotó: MTI/Oláh Tamás

Kiemelte:

a Fidelitas nevében ettől elhatárolódnak és nemet mondanak arra, hogy a magyar fiatalokat egy idegen ország háborújába vezényeljék.

Mohácsy István azt mondta, Nyugat-Európában háborús pszichózis zajlik. A nyugati vezetők folyamatosan arról beszélnek, hogyan tudják minél inkább támogatni Ukrajna az Európai Unióba történő gyorsított eljárással való felvételét, továbbá Brüsszelben folyamatosan arról tanácskoznak, hogyan lehet Ukrajnának minél több fegyvert adni és pénzt adni – mondta.

Ha Ukrajnában a sorozások következtében elfogynak a fiatalok, akkor van arra vonatkozóan Európában, Brüsszelben egy terv, hogy az európai fiatalokat is berántják egy értelmetlen háborúba meghalni!

– mondta.

Azt mondta, több európai uniós tagország már döntött azzal kapcsolatban, hogy visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot. Példaként megemlítette Horvátországot és Németországot, ahol fokozatosan elkezdődött a sorkatonaság intézményének a visszaállítása. Németországban és Horvátországban tüntetések vannak, a német és horvát fiataloknak fel kellett emelniük a hangjukat ezzel kapcsolatban, hogy az ő politikai elitjük ne akarja őket elküldeni egy értelmetlen háborúban meghalni – közölte a politikus.

Kiemelte, hogy

ezzel szemben Magyarországon a magyar fiatalok szerencsés helyzetben vannak, mivel a patrióta kormányzat nemet mond a háborúra és nemet mond a sorkatonaság intézményére. A Fidelitas alapvetően a jövőtervezésben érdekelt, és azt szeretné, hogy ha a családalapítással és a jövőtervezésükkel tudnának foglalkozni a magyar fiatalok

– szögezte le Mohácsy István. Hozzátette: a magyar fiatalok jó helyzetben vannak, mert nem kell olyan intézkedésekkel szembenézniük, mint ami Nyugat-Európában tapasztalható.

Mohácsy István ismertette: minden vármegyébe el szeretnének jutni az országjárással, terveik szerint húsz állomása lesz a kampánysorozatnak.