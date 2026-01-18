Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Ezt látnia kell!

Itt az okosgyógyszer, amely minden megváltoztathat a gyógyításban

Hadházy Ákos

Mutatjuk Hadházy Ákos legújabb aljas támadását!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bukott balliberális politikus most éppen azt támadja, hogy a jövő heti nagy hidegek előtt a tűzoltók is segítenek az állam által biztosított ingyenes tűzifa felaprításában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hadházy ÁkosBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKRétvári Bence

Hadházy Ákos mindig alul tudja múlni önmagát! Most azt támadja, hogy a jövő heti nagy hidegek előtt a tűzoltók is segítenek az állam által biztosított ingyenes tűzifa felaprításában – írta Rétvári Bence a Facebook-bejegyzésében.

Hadházy Ákos (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Hadházy Ákos (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az államtitkár hozzátette:

Na, álljon meg a menet! Az embereknek segíteni nem választási kérdés. Az állam feladata, hogy segítsen. Amikor kell, mi ezt megtesszük. Önmagát leplezi le, hogy nekik csak kampányfogás a segítségnyújtás! Hadházy Ákos jobban tenné, ha inkább fát vágna ahelyett, hogy az embereken segítő tűzoltókat támadja!

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

Magyar Péter a vereségre készül? Mutatjuk a bizonyítékot
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!