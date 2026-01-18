Mutatjuk Hadházy Ákos legújabb aljas támadását!

A bukott balliberális politikus most éppen azt támadja, hogy a jövő heti nagy hidegek előtt a tűzoltók is segítenek az állam által biztosított ingyenes tűzifa felaprításában.
Hadházy Ákos mindig alul tudja múlni önmagát! Most azt támadja, hogy a jövő heti nagy hidegek előtt a tűzoltók is segítenek az állam által biztosított ingyenes tűzifa felaprításában – írta Rétvári Bence a Facebook-bejegyzésében.
Az államtitkár hozzátette:
Na, álljon meg a menet! Az embereknek segíteni nem választási kérdés. Az állam feladata, hogy segítsen. Amikor kell, mi ezt megtesszük. Önmagát leplezi le, hogy nekik csak kampányfogás a segítségnyújtás! Hadházy Ákos jobban tenné, ha inkább fát vágna ahelyett, hogy az embereken segítő tűzoltókat támadja!
– hangsúlyozta Rétvári Bence.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!