Hajós András meglepő kijelentést tett Orbán Viktorról

Meglepő módon nyilatkozott a korábban a nyíltan balliberális Heti Hetesben szereplő Hajós András a saját korábbi és jelenlegi politikai nézeteiről.

Hajós András

A korábban a migrációról is nyíltan liberális álláspontot képviselő Hajós egy podcast műsorban többek között ezeket mondta el a migrációról:

Az én köreimben is nagyon-nagyon óvatosan kell azzal bánnom, hogy például konkrétan erről a kérdésről, amely kérdésben én például akkor egy folyóiratban még cikket is írtam, túlzással vádolva Orbán Viktort, hogy miért képzeli magát Nándorfehérvár hősének, és hogy ő a keresztény. És aztán az én véleményem is az évek alatt óhatatlanul változott, hiszen látandó. Én például bizonyos közegben nem mondhatom ki azt, hogy amikor Orbán Viktor például azt mondja, hogy neki ebben igaza volt, akkor abban igaza van, hogy neki ebben igaza volt!

– hangsúlyozta Hajós András.

Mi lesz itt még? Hajós András a Fideszre szavaz? – tette fel a kérdést Bohár Dániel.