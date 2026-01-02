„Halállistát” állítottak össze a Tisza Párt szimpatizánsai

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe sem volt elég Magyar Péter szimpatizánsainak arra, hogy néhány napra felhagyjanak a gyűlöletkeltéssel. A Magyar Nemzet szerint, a Tisza Pártot Támogató Szimpatizánsok és Rendszerváltók Csatlakozzatok elnevezésű csoportban ugyanis december 25-én a párt propagandáját leginkább népszerűsítő egyik kamuprofil arról kérdezte a közösség tagjait,

Kik a legvállalhatatlanabb fideszes politikusok? Akiket elsőként részesítenél az Út a börtönbe Tisza program örömeiből?

Forrás: Facebook

A válasz nem maradt el. Rövid időn belül több tízezer szavazat érkezett arra, hogy mely kormánypárti politikusokat kellene börtönbe zárni a családjaikkal, támogatóikkal együtt.

A szavazók szerint ugyanis a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén tárgyalás és bizonyítékok nélkül börtönbe kellene zárni a Fidesz–KDNP összes politikusát, illetve a kormánypártokat támogató közéleti személyiségeket is.