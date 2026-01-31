Elindult a DPK háborúellenes gyűlése Hatvanban – ÉLŐ

Szombat délelőtt 11 órától folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes gyűléseinek sorozata. Ezúttal Hatvanban gyűlnek össze a DPK tagjai, ahol jelen lesznek helyi politikusok, művészek, közéleti szereplők, illetve lokálpatrióták is. Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll, ő zárja az eseményt.

A DPK Háborúellenes Gyűlése Hatvanban

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor megérkezett a DKP mai, háborúellenes gyűlésének helyszínére. A gyűlést Hevesi Tamás nyitotta meg: az énekes az „Ezt egy életen át kell játszani” című dalával lépett színpadra. A jelen lévő helyi politikusokat, művészeket, közéleti szereplőket, lokálpatriótákat Rákay Philip, a DPK nagykövete köszöntötte. A hatvani sportcsarnokban hatalmas tömeg gyűlt össze. Rákay szerint ebből is látszik, hogy még nagyobb csarnokokat kell építeni.

A politikai felszólalások sorát Szabó Zsolt, a hatvani térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. A környéken végrehajtott fejlesztések, beruházások felsorolásával kezdte, kiemelte, hogy felújították az utakat és a Magyar Falu programnak köszönhetően települések csinosodtak.

Egyre többen utasítják el a platzenszónokokat, és ismerik fel, hogy hová vezet, ha rossz döntést hozunk – mutatott rá.

Soha többé háborút

– hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk.

Van mit megvédenünk, mi vagyunk a biztos választás – zárta beszédét Szabó Zsolt.

