Elindult a DPK háborúellenes gyűlése Hatvanban – ÉLŐ

Szombat délelőtt 11 órától folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes gyűléseinek sorozata. Ezúttal Hatvanban gyűlnek össze a DPK tagjai, ahol jelen lesznek helyi politikusok, művészek, közéleti szereplők, illetve lokálpatrióták is. Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll, ő zárja az eseményt.
Orbán Viktor megérkezett a DKP mai, háborúellenes gyűlésének helyszínére. A gyűlést Hevesi Tamás nyitotta meg: az énekes az „Ezt egy életen át kell játszani” című dalával lépett színpadra. A jelen lévő helyi politikusokat, művészeket, közéleti szereplőket, lokálpatriótákat Rákay Philip, a DPK nagykövete köszöntötte. A hatvani sportcsarnokban hatalmas tömeg gyűlt össze. Rákay szerint ebből is látszik, hogy még nagyobb csarnokokat kell építeni.
A politikai felszólalások sorát Szabó Zsolt, a hatvani térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. A környéken végrehajtott fejlesztések, beruházások felsorolásával kezdte, kiemelte, hogy felújították az utakat és a Magyar Falu programnak köszönhetően települések csinosodtak.
Egyre többen utasítják el a platzenszónokokat, és ismerik fel, hogy hová vezet, ha rossz döntést hozunk – mutatott rá.
Soha többé háborút
– hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk.
Van mit megvédenünk, mi vagyunk a biztos választás – zárta beszédét Szabó Zsolt.
A múlt héten Kaposváron rendezték a DPK háborúellenes gyűlését, ahol Orbán Viktor közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt. Emellett a miniszterelnök bemutatta a kormány által indított nemzeti petíció kérdéseit.
- Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
- Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
- Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!
Ezt a három felvetést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, illetve arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg.
Az eddigi háborúellenes gyűlések hatalmas sikert arattak, így várhatóan most is rengetegen vesznek részt a rendezvényen.