Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Olvasta?

Döbbenetes! Felakasztotta magát egy ötödik osztályos tanuló Ercsiben

DPK

Elindult a DPK háborúellenes gyűlése Hatvanban – ÉLŐ

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. Ezúttal Hatvanban gyűlnek össze a háborúellenes gyűlés résztvevői.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DPKHáborúellenes GyűlésOrbán Viktor

Szombat délelőtt 11 órától folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes gyűléseinek sorozata. Ezúttal Hatvanban gyűlnek össze a DPK tagjai, ahol jelen lesznek helyi politikusok, művészek, közéleti szereplők, illetve lokálpatrióták is. Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll, ő zárja az eseményt.

DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31.
A DPK  Háborúellenes Gyűlése Hatvanban
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor megérkezett a DKP mai, háborúellenes gyűlésének helyszínére. A gyűlést Hevesi Tamás nyitotta meg: az énekes az „Ezt egy életen át kell játszani” című dalával lépett színpadra. A jelen lévő helyi politikusokat, művészeket, közéleti szereplőket, lokálpatriótákat Rákay Philip, a DPK nagykövete köszöntötte. A hatvani sportcsarnokban hatalmas tömeg gyűlt össze. Rákay szerint ebből is látszik, hogy még nagyobb csarnokokat kell építeni.

A politikai felszólalások sorát Szabó Zsolt, a hatvani térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. A környéken végrehajtott fejlesztések, beruházások felsorolásával kezdte, kiemelte, hogy felújították az utakat és a Magyar Falu programnak köszönhetően települések csinosodtak.

Egyre többen utasítják el a platzenszónokokat, és ismerik fel, hogy hová vezet, ha rossz döntést hozunk – mutatott rá.

Soha többé háborút

 – hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk.

Van mit megvédenünk, mi vagyunk a biztos választás – zárta beszédét Szabó Zsolt.

Cikkünk folyamatosan frissül..

DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31.
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31.
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31.
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31.
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31.
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31.
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31.
DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
Galéria: Látványos képeken a hatvani Háborúellenes Gyűlés
1/11
A DPK Háborúellenes Gyűlése Hatvanban

 

A múlt héten Kaposváron rendezték a DPK háborúellenes gyűlését, ahol Orbán Viktor közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt. Emellett a miniszterelnök bemutatta a kormány által indított nemzeti petíció kérdéseit.

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!
    Ezt a három felvetést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, illetve arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg. 

Az eddigi háborúellenes gyűlések hatalmas sikert arattak, így várhatóan most is rengetegen vesznek részt a rendezvényen. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!