Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Sport

Szoboszlaiék drámai meccsén a 97. percben született meg az év gólja

Magyar Péter

Hamis videókban a Fideszt és a kormányt támadják

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Feledy Botond szerint mesterséges intelligenciával készült álhírvideókkal próbálják lejáratni a kormányt, sőt az ő hangját is visszaélésszerűen felhasználták, ezért rendőrségi feljelentést tett. A baloldali szakértő úgy véli, az eset akár próbatámadás is lehet, amely a közelgő választások manipulálásának előkészítésére utalhat, miközben a kormányellenes tartalmak terjedése még baloldali körökben is komoly aggályokat vet fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterellenzékválasztási csalás

"Feledy Botond, a baloldali Partizán külpolitikai szakértője szerint is álhírvideók készülnek mesterséges intelligenciával a kormány lejáratására." - kezdte a posztját Veres Zsolt.

"A szakértő jelezte: a hangját visszaélésre használták, ezért rendőrségi feljelentést tett. Feledy szerint mindez akár próbatámadás is lehet, amely az áprilisi választások manipulálásának előjátéka. 

Mivel az érintett YouTube-csatornák Orbán Viktort és a Fideszt támadják, az ügy arra utal: az ellenzéki oldal akár választási csalásra is készülhet – még baloldali körök szerint is.

 A Tisza holdudvarában ez nem lenne példa nélküli: a TikTokon is tömegével jelennek meg hasonló, kormányellenes álhírek, amelyek Magyar Pétert és a Tiszát erősítik. Küldjétek tovább, osszátok meg, hadd lássa ezt más is!" - írta a posztjában a véleményvezér. 

Deák Dániel is megszólalt

Deák Dániel szerint az ügy súlyos figyelmeztetés a közelgő kampány előtt: választási csalást készíthet elő az ellenzék.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!