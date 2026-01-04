Hamis videókban a Fideszt és a kormányt támadják

"Feledy Botond, a baloldali Partizán külpolitikai szakértője szerint is álhírvideók készülnek mesterséges intelligenciával a kormány lejáratására." - kezdte a posztját Veres Zsolt.

"A szakértő jelezte: a hangját visszaélésre használták, ezért rendőrségi feljelentést tett. Feledy szerint mindez akár próbatámadás is lehet, amely az áprilisi választások manipulálásának előjátéka.

Mivel az érintett YouTube-csatornák Orbán Viktort és a Fideszt támadják, az ügy arra utal: az ellenzéki oldal akár választási csalásra is készülhet – még baloldali körök szerint is.

A Tisza holdudvarában ez nem lenne példa nélküli: a TikTokon is tömegével jelennek meg hasonló, kormányellenes álhírek, amelyek Magyar Pétert és a Tiszát erősítik. Küldjétek tovább, osszátok meg, hadd lássa ezt más is!" - írta a posztjában a véleményvezér.

Deák Dániel is megszólalt

Deák Dániel szerint az ügy súlyos figyelmeztetés a közelgő kampány előtt: választási csalást készíthet elő az ellenzék.



