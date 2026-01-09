Hankó Balázs: A szakképzés nem „B” terv, hanem hivatás

2025. október 9-én került sor az első Kérdezd a minisztert! elnevezésű országos egyetemi roadshow első állomására, a Semmelweis Egyetemen (SE).

A hallgatói fórum ezt követő állomásai:

Miskolci Egyetem

Széchenyi István Egyetem (Győr)

Debreceni Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Pannon Egyetem (Veszprém)

Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Gödöllő)

Majd ezek után következett a Székesfehérvári SZC I. István Technikum.

A miniszter a nyitó előadásában kiemelte, hogy a cél a munkaerő piaci megfelelésben a világ élvonalához tartozni, ehhez szükséges a magyar szakképzés, melynek egyedülálló vonásai vannak. Többek közt, ahogy a duális partnerekkel egybeépült, és ahogyan felépíti az ösztöndíjrendszerét. Kitért a megvalósult, és leendő infrastruktúrafejlesztésekre, melyek összege eléri a 425 milliárd forintot.

Az eddigi állomásokhoz hasonlóan itt is, a miniszter előadását kérdések követték.

A fiatalokat többek közt az érdekelte, hogy az okleveles technikumi képzés során szerzett krediteket beszámító egyetemek bővülni fognak-e, amire Hankó Balázs pozitív választ adott. Ahogy kifejtette,

Most már egyenes út vezet a technikumból az egyetemre.”

Azonban hozzátette, hogy a szakképzésnek nem egy „B” tervnek kell lennie, hanem hivatásnak. Jelenleg 28 egyetemnek 156 képzési együttműködése van, de ezt természetesen fokozni kell.

Arra a kérdésre, hogy tervezik-e emelni az államilag finanszírozott helyek számát az egyetemeken, azt válaszolta, hogy bár idén is 5 ezerrel emelkedett a férőhelyek száma,

Hogy melyik helyre mennyi államilag finanszírozott ösztöndíj van, az egy közösségi döntés.”

Ugyanis míg például az orvos, ápolók, műszaki és mérnöki helyek döntő többsége államilag finanszírozott, a gazdasági és jogi szakokon ez az arány kisebb, hiszen ott a piac olyan helyzetet tud teremteni, hogy a visszatérülés erőteljesebben meg tud valósulni.