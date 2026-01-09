Hankó Balázs: A szakképzés nem „B” terv, hanem hivatás

Hírlevél
Olvasási idő: 6 perc
Tízedik alkalommal került sor a Kérdezd a minisztert! elnevezésű hallgatói fórumra, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter részvételével ezúttal a Székesfehérvári SZC I. István Technikumban.
hankó balázsegyetemi autonómiaerasmusistván technikumszakképzés

2025. október 9-én került sor az első Kérdezd a minisztert! elnevezésű országos egyetemi roadshow első állomására, a Semmelweis Egyetemen (SE).

Budapest, 2026. január 8. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (j) és Gupta Vedant Bence moderátor (b) a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon rendezett Kérdezd a minisztert! című fórumon, a budapesti Hungexpón 2026. január 8-án. MTI/Bruzák Noémi
Hankó Balázs. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A hallgatói fórum ezt követő állomásai: 

  • Miskolci Egyetem
  • Széchenyi István Egyetem (Győr)
  • Debreceni Egyetem
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Pannon Egyetem (Veszprém)
  • Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Gödöllő)

Majd ezek után következett a Székesfehérvári SZC I. István Technikum.

A miniszter a nyitó előadásában kiemelte, hogy a cél a munkaerő piaci megfelelésben a világ élvonalához tartozni, ehhez szükséges a magyar szakképzés, melynek egyedülálló vonásai vannak. Többek közt, ahogy a duális partnerekkel egybeépült, és ahogyan felépíti az ösztöndíjrendszerét. Kitért a megvalósult, és leendő infrastruktúrafejlesztésekre, melyek összege eléri a 425 milliárd forintot.

Az eddigi állomásokhoz hasonlóan itt is, a miniszter előadását kérdések követték.

A fiatalokat többek közt az érdekelte, hogy az okleveles technikumi képzés során szerzett krediteket beszámító egyetemek bővülni fognak-e, amire Hankó Balázs pozitív választ adott. Ahogy kifejtette, 

Most már egyenes út vezet a technikumból az egyetemre.” 

Azonban hozzátette, hogy a szakképzésnek nem egy „B” tervnek kell lennie, hanem hivatásnak. Jelenleg 28 egyetemnek 156 képzési együttműködése van, de ezt természetesen fokozni kell.

Arra a kérdésre, hogy tervezik-e emelni az államilag finanszírozott helyek számát az egyetemeken, azt válaszolta, hogy bár idén is 5 ezerrel emelkedett a férőhelyek száma, 

Hogy melyik helyre mennyi államilag finanszírozott ösztöndíj van, az egy közösségi döntés.”

 Ugyanis míg például az orvos, ápolók, műszaki és mérnöki helyek döntő többsége államilag finanszírozott, a gazdasági és jogi szakokon ez az arány kisebb, hiszen ott a piac olyan helyzetet tud teremteni, hogy a visszatérülés erőteljesebben meg tud valósulni.

Nemzetárulást követ el a Tisza, amikor a magyar egyetemeket támadja

Az egyetemisták ERASMUS programból való kizárásáról is kapott kérdést a miniszter, amire őszinte sajnálatát fejezte ki, hogy erre nincs racionális válasz. Jogtalannak, és igazságtalannak nevezte, de felhívta a figyelmet arra, hogy 

Azoknak az egyetemeknek, akiket ezzel az embargóval sújtanak, azoknak van a Pannonia Program.”

 Mely egy lényegesen jobb program, mint az ERASMUS, de ettől függetlenül a jogos jussunkról nem fogunk lemondani, tehát nincs lezárva a kérdés.

Végül a Mesterséges Intelligencia tervezett oktatásáról is beszélt Hankó Balázs. 

Ősztől 60 intézményben van tesztüzem módban mesterséges intelligencia oktatása.”

 Erre biztosítva lett a forrás, és az a terv, hogy tavasztól már mindenhol mennie kell az alapoktatásnak. 

Varga-Bajusz Veronika: Ez nemcsak kiállítás, hanem döntési pont

A találkozó végén a miniszter összeírta a kérdések alapján felmerülő teendőek, és jelezte, hogy mennyire hasznos volt ez az összejövetel. Így a „Kérdezd a minisztert!” című roadshow folytatódik január 8-10 között a Hungexpón rendezett, 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

