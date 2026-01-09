Hankó Balázs: A szakképzés nem „B” terv, hanem hivatás

2025. október 9-én került sor az első Kérdezd a minisztert! elnevezésű országos egyetemi roadshow első állomására, a Semmelweis Egyetemen (SE).
A hallgatói fórum ezt követő állomásai:
- Miskolci Egyetem
- Széchenyi István Egyetem (Győr)
- Debreceni Egyetem
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Pannon Egyetem (Veszprém)
- Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
- Pécsi Tudományegyetem
- Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Gödöllő)
Majd ezek után következett a Székesfehérvári SZC I. István Technikum.
A miniszter a nyitó előadásában kiemelte, hogy a cél a munkaerő piaci megfelelésben a világ élvonalához tartozni, ehhez szükséges a magyar szakképzés, melynek egyedülálló vonásai vannak. Többek közt, ahogy a duális partnerekkel egybeépült, és ahogyan felépíti az ösztöndíjrendszerét. Kitért a megvalósult, és leendő infrastruktúrafejlesztésekre, melyek összege eléri a 425 milliárd forintot.
Az eddigi állomásokhoz hasonlóan itt is, a miniszter előadását kérdések követték.
A fiatalokat többek közt az érdekelte, hogy az okleveles technikumi képzés során szerzett krediteket beszámító egyetemek bővülni fognak-e, amire Hankó Balázs pozitív választ adott. Ahogy kifejtette,
Most már egyenes út vezet a technikumból az egyetemre.”
Azonban hozzátette, hogy a szakképzésnek nem egy „B” tervnek kell lennie, hanem hivatásnak. Jelenleg 28 egyetemnek 156 képzési együttműködése van, de ezt természetesen fokozni kell.
Arra a kérdésre, hogy tervezik-e emelni az államilag finanszírozott helyek számát az egyetemeken, azt válaszolta, hogy bár idén is 5 ezerrel emelkedett a férőhelyek száma,
Hogy melyik helyre mennyi államilag finanszírozott ösztöndíj van, az egy közösségi döntés.”
Ugyanis míg például az orvos, ápolók, műszaki és mérnöki helyek döntő többsége államilag finanszírozott, a gazdasági és jogi szakokon ez az arány kisebb, hiszen ott a piac olyan helyzetet tud teremteni, hogy a visszatérülés erőteljesebben meg tud valósulni.
Az egyetemisták ERASMUS programból való kizárásáról is kapott kérdést a miniszter, amire őszinte sajnálatát fejezte ki, hogy erre nincs racionális válasz. Jogtalannak, és igazságtalannak nevezte, de felhívta a figyelmet arra, hogy
Azoknak az egyetemeknek, akiket ezzel az embargóval sújtanak, azoknak van a Pannonia Program.”
Mely egy lényegesen jobb program, mint az ERASMUS, de ettől függetlenül a jogos jussunkról nem fogunk lemondani, tehát nincs lezárva a kérdés.
Végül a Mesterséges Intelligencia tervezett oktatásáról is beszélt Hankó Balázs.
Ősztől 60 intézményben van tesztüzem módban mesterséges intelligencia oktatása.”
Erre biztosítva lett a forrás, és az a terv, hogy tavasztól már mindenhol mennie kell az alapoktatásnak.
A találkozó végén a miniszter összeírta a kérdések alapján felmerülő teendőek, és jelezte, hogy mennyire hasznos volt ez az összejövetel. Így a „Kérdezd a minisztert!” című roadshow folytatódik január 8-10 között a Hungexpón rendezett, 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.