Hankó Balázs: 200 ezerrel több magyar gyermek született a családbarát intézkedések hatására

Úgy folytatta, hogy míg az Európai Unióban (EU) minden negyedik születés esetében az anya migrációs hátterű, „addig mi, magyarok többször is megerősítettük, hogy Magyarországot Magyarországnak akarjuk megtartani”.

Ezért fontos a miniszter szerint, hogy az előbb említett 1,31-es termékenységi arányszám az EU migrációmentes, azaz őshonos édesanyák alapján számolt termékenységi arányszám az átlagánál, ami 1,27 volt, még a háborús fenyegetettség miatti visszaesés ellenére is magasabb.

Hankó Balázs szerint a Bokros-csomagnak még most is érezzük a hatását

Szólt arról is, hogy a születésszám csökkenésében meghatározó szerepet játszik a Bokros-csomag, amely bő 30 évvel ezelőtt megvonta a családtámogatásokat, és ennek eredményeként akkor visszazuhant a gyermekvállalás, ezért most nem kevesebb mint 344 ezer szülőképes korú édesanya hiányzik. Fontosnak nevezte, hogy

2010 óta megvalósult családbarát fordulat következtében legalább 200 ezerrel több gyermek született, mintha a 2010-es szinten maradt volna a gyermekvállalás.

– Biztató, hogy azt látjuk, 2025 nyarától elérhető kibővített családtámogatások, mint a családi adókedvezmény megduplázása, vagy az édesanyák esetében jelentősen bővülő személyijövedelemadó-mentesség az anyagi biztonság mellett a családalapításban is érezteti kedvező hatását, hiszen 2025 utolsó harmadában 13 százalékkal nőtt a házasságkötések száma, ami azért fontos, mert a házasság a gyermekvállalás előszobája. Emellett egyre több várandóst is regisztrálnak, így ez trendfordulót vetít elő a 2026-os évre – fogalmazott Hankó Balázs.