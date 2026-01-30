Hankó Balázs: 200 ezerrel több magyar gyermek született a családbarát intézkedések hatására

Hírlevél
1 órája
Csaknem 200 ezerrel több gyermek született Magyarországon a 2010-es családbarát fordulatnak köszönhetően. Hankó Balázs szerint a háborús környezet miatt Európa-szerte visszaesett a gyermekvállalás, ám Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a termékenységi mutatók terén. A miniszter szerint a kormány kibővített támogatásainak hatására 2026-ban fordulhat a kedvezőtlen trend.
A 2010 óta bevezetett családbarát intézkedések eredményeként közel 200 ezerrel több gyermek jött világra, mint amennyi a 2010-es szint változatlan fennmaradása mellett született volna. A most látható folyamatok alapján pedig 2026-ban trendfordulóra számíthatunk – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a kulturális és innovációs miniszter. A feltöltött videóban Hankó Balázs közölte: az ukrajnai háború kitörése óta minden európai országban csökken a születések száma. Magyarországon 2025-ben az előzetes adatok szerint 72 ezer gyermek született, 7,1 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. 

Hankó Balázs szerint 200 ezerrel több magyar gyermek született a családbarát intézkedések hatására (Fotó: Illyés Tibor/MTI)
Hankó Balázs szerint 200 ezerrel több magyar gyermek született a családbarát intézkedések hatására (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

Kiemelte, hogy a magyarok és a magyar kormány háborúellenes és a magyar családok biztonságát szolgáló, családbarát támogatásainak eredményét mutatja, hogy a háborúhoz földrajzilag közelebb lévő V4-es és balti országokban a magyarnál nagyobb mértékű, 9 százalék körüli csökkenést mértek.

A tavalyi évre számolt 1,31-es termékenységi arányszámmal ezen országok közül Magyarországon a legmagasabb a gyermekvállalás

– hangsúlyozta.

Nagy könnyítés a CSOK Pluszban – több ezer családot érint

Úgy folytatta, hogy míg az Európai Unióban (EU) minden negyedik születés esetében az anya migrációs hátterű, „addig mi, magyarok többször is megerősítettük, hogy Magyarországot Magyarországnak akarjuk megtartani”.

Ezért fontos a miniszter szerint, hogy az előbb említett 1,31-es termékenységi arányszám az EU migrációmentes, azaz őshonos édesanyák alapján számolt termékenységi arányszám az átlagánál, ami 1,27 volt, még a háborús fenyegetettség miatti visszaesés ellenére is magasabb.

Hankó Balázs szerint a Bokros-csomagnak még most is érezzük a hatását

Szólt arról is, hogy a születésszám csökkenésében meghatározó szerepet játszik a Bokros-csomag, amely bő 30 évvel ezelőtt megvonta a családtámogatásokat, és ennek eredményeként akkor visszazuhant a gyermekvállalás, ezért most nem kevesebb mint 344 ezer szülőképes korú édesanya hiányzik. Fontosnak nevezte, hogy 

2010 óta megvalósult családbarát fordulat következtében legalább 200 ezerrel több gyermek született, mintha a 2010-es szinten maradt volna a gyermekvállalás.

– Biztató, hogy azt látjuk, 2025 nyarától elérhető kibővített családtámogatások, mint a családi adókedvezmény megduplázása, vagy az édesanyák esetében jelentősen bővülő személyijövedelemadó-mentesség az anyagi biztonság mellett a családalapításban is érezteti kedvező hatását, hiszen 2025 utolsó harmadában 13 százalékkal nőtt a házasságkötések száma, ami azért fontos, mert a házasság a gyermekvállalás előszobája. Emellett egyre több várandóst is regisztrálnak, így ez trendfordulót vetít elő a 2026-os évre – fogalmazott Hankó Balázs.

