Hankó Balázs: Az egyetemek versengése vezet a fiatalok sikeréhez

A fiatalok akkor tudnak igazán érvényesülni, ha az egyetemek nem kényelmesen léteznek, hanem versengenek értük – hangsúlyozta Hankó Balázs a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján. A miniszter szerint a siker nem varázslat kérdése: szorgalom, tehetség, kitartás és valódi lehetőségek találkozása kell hozzá.
Világszinten is látható eredmények
Hankó Balázs rámutatott:
Magyarország a fiatal tehetségek rangsorában a világ 10. helyén áll. Jelenleg tizenkét magyar egyetem a világ legjobb 5 százalékában van, három a legjobb 2 százalékban, egy pedig az elit 1 százalékban szerepel.
Az orvos-, gyógyszerész- és állatorvostudomány területén Közép- és Közép-Kelet-Európában is éllovasnak számítunk, nem véletlenül tanul nálunk mintegy 50 ezer külföldi diák. A Pannónia program keretében másfél év alatt több mint 11 ezer magyar hallgató jutott el a világ vezető egyetemeire, míg a Hu-rizont Program révén a Yale, Stanford, Cambridge és Oxford hallgatóival dolgozhatnak együtt.
A miniszter szerint a végzettek 42 napon belül elhelyezkednek, legalább másfélszeres bérszorzóval.
Ma már minden második felvételiző vidéki egyetemet választ, az egyetemi autonómia erősödött, a nemzetközi publikációk száma 70 százalékkal nőtt, a kutatás-fejlesztési bevételek pedig megháromszorozódtak.
Tízből nyolc egyetemista nemcsak elégedett az egyetemválasztásával, hanem másoknak is saját egyetemét ajánlja. A HÖOK-kal közösen indítottuk útjára a hallgatói életutat támogató programot”
– tette hozzá a miniszter.