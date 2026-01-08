Hankó Balázs: Az egyetemek versengése vezet a fiatalok sikeréhez

Világszinten is látható eredmények

Hankó Balázs rámutatott:

Magyarország a fiatal tehetségek rangsorában a világ 10. helyén áll. Jelenleg tizenkét magyar egyetem a világ legjobb 5 százalékában van, három a legjobb 2 százalékban, egy pedig az elit 1 százalékban szerepel.

Az orvos-, gyógyszerész- és állatorvostudomány területén Közép- és Közép-Kelet-Európában is éllovasnak számítunk, nem véletlenül tanul nálunk mintegy 50 ezer külföldi diák. A Pannónia program keretében másfél év alatt több mint 11 ezer magyar hallgató jutott el a világ vezető egyetemeire, míg a Hu-rizont Program révén a Yale, Stanford, Cambridge és Oxford hallgatóival dolgozhatnak együtt.

A miniszter szerint a végzettek 42 napon belül elhelyezkednek, legalább másfélszeres bérszorzóval.

Ma már minden második felvételiző vidéki egyetemet választ, az egyetemi autonómia erősödött, a nemzetközi publikációk száma 70 százalékkal nőtt, a kutatás-fejlesztési bevételek pedig megháromszorozódtak.

Tízből nyolc egyetemista nemcsak elégedett az egyetemválasztásával, hanem másoknak is saját egyetemét ajánlja. A HÖOK-kal közösen indítottuk útjára a hallgatói életutat támogató programot”

– tette hozzá a miniszter.