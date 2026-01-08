Hírlevél
hankó balázs

Hankó Balázs: Az egyetemek versengése vezet a fiatalok sikeréhez

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A fiatalok sikerének kulcsa az egyetemek közötti verseny – erről beszélt a kulturális és innovációs miniszter Budapesten. Hankó Balázs szerint a kormány tudatosan alakította ki ezt a helyzetet, mert a hallgatók jövője múlik rajta.
hankó balázseducatio nemzetközi oktatási szakkiállítássikeregyetem

A fiatalok akkor tudnak igazán érvényesülni, ha az egyetemek nem kényelmesen léteznek, hanem versengenek értük – hangsúlyozta Hankó Balázs a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján. A miniszter szerint a siker nem varázslat kérdése: szorgalom, tehetség, kitartás és valódi lehetőségek találkozása kell hozzá.

Hankó Balázs
A fiatalok sikerének kulcsa az egyetemek közötti verseny – erről beszélt Hankó Balázs (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)
Varga-Bajusz Veronika: Ez nemcsak kiállítás, hanem döntési pont

Világszinten is látható eredmények

Hankó Balázs rámutatott: 

Magyarország a fiatal tehetségek rangsorában a világ 10. helyén áll. Jelenleg tizenkét magyar egyetem a világ legjobb 5 százalékában van, három a legjobb 2 százalékban, egy pedig az elit 1 százalékban szerepel. 

Az orvos-, gyógyszerész- és állatorvostudomány területén Közép- és Közép-Kelet-Európában is éllovasnak számítunk, nem véletlenül tanul nálunk mintegy 50 ezer külföldi diák. A Pannónia program keretében másfél év alatt több mint 11 ezer magyar hallgató jutott el a világ vezető egyetemeire, míg a Hu-rizont Program révén a Yale, Stanford, Cambridge és Oxford hallgatóival dolgozhatnak együtt. 

A miniszter szerint a végzettek 42 napon belül elhelyezkednek, legalább másfélszeres bérszorzóval.

Ma már minden második felvételiző vidéki egyetemet választ, az egyetemi autonómia erősödött, a nemzetközi publikációk száma 70 százalékkal nőtt, a kutatás-fejlesztési bevételek pedig megháromszorozódtak. 

Tízből nyolc egyetemista nemcsak elégedett az egyetemválasztásával, hanem másoknak is saját egyetemét ajánlja. A HÖOK-kal közösen indítottuk útjára a hallgatói életutat támogató programot”  

– tette hozzá a miniszter.

