Lapátra fel: Hankó Balázs mozgósította a diákokat a hó ellen

A miniszter arra kérte a szakképzési iskolákat, hogy a diákok bevonásával takarítsák le a havat a járdákról és a közterületekről.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Gödöllőről jelentkezett rövid videó formájában, és elmondta: a reggeli havazás után a hóval teendő is van, hiszen a járdákat és utakat biztonságossá kell tenni.

Hankó Balázs közösségi munkára buzdítja a diákokat. Forrás: Magyarország Kormánya
Hankó Balázs: Lapátra fel!

A miniszter felkereste valamennyi szakképzési iskola igazgatóját és kancellárját, és arra kérte őket, hogy a diákok bevonásával segítsenek a járdákon, utakon és közterületeken a hó eltakarításában. 

Szóval lapátra fel, és a fiataloknak ez az 50 órába még bele is számít. Hajrá!” 

– fogalmazott.

 

 

