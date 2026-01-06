Lapátra fel: Hankó Balázs mozgósította a diákokat a hó ellen

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Gödöllőről jelentkezett rövid videó formájában, és elmondta: a reggeli havazás után a hóval teendő is van, hiszen a járdákat és utakat biztonságossá kell tenni.

Hankó Balázs közösségi munkára buzdította a diákokat. Forrás: Magyarország Kormánya

Hankó Balázs: Lapátra fel!

A miniszter felkereste valamennyi szakképzési iskola igazgatóját és kancellárját, és arra kérte őket, hogy a diákok bevonásával segítsenek a járdákon, utakon és közterületeken a hó eltakarításában.

Szóval lapátra fel, és a fiataloknak ez az 50 órába még bele is számít. Hajrá!”

– fogalmazott.