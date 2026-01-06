Lapátra fel: Hankó Balázs mozgósította a diákokat a hó ellen

A miniszter arra kérte a szakképzési iskolákat, hogy a diákok bevonásával takarítsák le a havat a járdákról és a közterületekről.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Gödöllőről jelentkezett rövid videó formájában, és elmondta: a reggeli havazás után a hóval teendő is van, hiszen a járdákat és utakat biztonságossá kell tenni.
Hankó Balázs: Lapátra fel!
A miniszter felkereste valamennyi szakképzési iskola igazgatóját és kancellárját, és arra kérte őket, hogy a diákok bevonásával segítsenek a járdákon, utakon és közterületeken a hó eltakarításában.
Szóval lapátra fel, és a fiataloknak ez az 50 órába még bele is számít. Hajrá!”
– fogalmazott.
