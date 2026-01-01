Hankó Balázs a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy ma, január 1-én, van a béke világnapja.

Hankó Balázs: Szűz Mária a Béke Királynője. Fotó: Stock fotó

Azé a békéé, melyet az egész világra ki kell sugározni, melyet nem lehet ölbe tett kézzel várni, hanem áldozatot kell vállalni érte.

A béke nélkül kiüresedik az emberi élet, elveszik az emberi méltóság”

– figyelmeztet Hankó Balázs, majd azt kéri, hogy hallgassanak el végre a fegyverek, és

a háborút követelők kórusa helyett kapjanak helyet a béke dalát éneklők!”

1982 óta létezik a béke világnapja. 2001 óta ez a nap globális tűzszüneti nap is. De az Egyház az új esztendő első napján Máriát, mint Isten anyját ünnepli, az ő anyai oltalmába ajánlja minden gyermekét.

Mária egyik legszebb titulusa, amely az évezredek folyamán kialakult, a Béke Királynője”

– zárja gondolatait a miniszter.